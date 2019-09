‘CISO’s vinden cloudtechnologie nu even veilig als on premise’

Onderzoek toont aan dat de meerderheid van de CISO’s van mening is dat single-cloud even veilig is, of zelfs veiliger, dan on premise technologie. Multicloud wordt echter het minst veilig geacht.

ITpro meldt in een bericht dat 61 procent van de Chief Information Security Officers (CISO’s) vindt dat bedrijven die single-cloud draaien niet meer risico lopen dan bedrijven die alles on premise doen. Er zijn wel nog securityrisico’s, maar deze zijn niet groter dan bij on premise systemen.

Er is verder een grote neiging naar meer cloudadoptie, aangezien 88 procent van de ondervraagden meldt dat hun bedrijven plannen hebben voor Software-as-a-Service-oplossingen (of daar zelfs al mee bezig zijn). Aan het onderzoek van Nominet namen bijna 300 CISO’s, CTO’s en CIO’s deel uit grote organisaties met meer dan 2500 werknemers.

Zorgen over single cloud en on premise vrijwel gelijk, multicloud kwetsbaar

71 procent van de deelnemers liet verder weten dat ze ofwel matig, erg of extreem bezorgd waren over cyberaanvallen in de cloud. Deze zorgen komen echter ongeveer overeen met de percentages wat betreft on premise systemen. Eerder waren de zorgen over beveiliging in de cloud meestal groter.

“Beveiliging is van oudsher altijd genoemd als een barrière voor cloudadoptie, dus het is belangrijk dat het ervaren risicoverschil tussen cloud en on-premise is verdwenen”, zegt Stuart Reed, vicepresident cybersecurity bij Nominet. “Het is duidelijk dat veiligheidsproblemen niet langer een onoverkomelijke barrière vormen voor cloudimplementatie, gezien de hoge adoptiegraad van clouddiensten. (…) Nu we het ‘cloudtijdperk’ ingaan, moeten beveiligingsteams hun aandacht richten op het vinden van oplossingen die met de cloud werken, net zoals ze dat eerder met on premise deden.”

De zorgen over multicloud-systemen zijn echter wel groot. CISO’s die een multicloud-aanpak in hun organisatie gebruiken, hadden het afgelopen jaar twee keer zoveel kans op een datalek: 52 procent tegenover 24 procent van de gebruikers van de single en hybrid cloud.