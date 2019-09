Microsoft neemt maker van infrastructuur assessment-platform Movere over

Microsoft heeft aangekondigd dat het Movere overneemt. Movere is een software-ontwikkelaar die een infrastructuur assessment-platform verkoopt. Met het platform kunnen bedrijven hun technologische assets inventariseren, zonder hier uren aan handmatig werk aan te besteden.

De assessments zijn met name belangrijk voor infrastructuurteams. Door een up-to-date overzicht te hebben van de servers, applicaties en gebruikers in een zakelijk netwerk, kunnen administrators inefficiënties vinden die ze anders niet hadden gezien.

Daarnaast is een dergelijk overzicht een basisvereiste voor een sterke cybersecurity.

Migreren naar Azure

Movere is voor Microsoft relevant omdat bedrijven infrastructuurbeoordelingen uitvoeren als onderdeel van cloud-migratieprojecten, schrijft Silicon Angle. Op die manier bepalen bedrijven welke workloads van hun on premise hardware naar de cloud moeten verhuizen.

Movere maakt die taak eenvoudiger voor organisaties die applicaties naar Azure willen verplaatsen. De software kan een zakelijk netwerk in kaart brengen met een snelheid van ruim duizend servers per uur, en vervolgens een visuele uitsplitsing van de assets maken voor administrators.

Ook toont Movere allerlei gerelateerde informatie, zoals de inzet van hardware voor zakelijke applicaties en wanneer gebruikspieken het meeste voorkomen. Dergelijke data is in te zetten om te berekenen hoeveel cloud-infrastructuur er nodig is.

jClarity

De aankondiging van de overname volgt slechts enkele weken nadat Microsoft zijn acquisitie van Java-bedrijf jClarity aankondigde. Met die overname hoopt Microsoft dat Java-workloads op Azure soepeler gaan draaien.

jClarity biedt onder meer tools voor Java-software-projecten. De tool Censum maakt het bijvoorbeeld mogelijk om inefficiënte delen van software te herkennen. Met Illuminate worden prestatieproblemen met applicaties geïdentificeerd.

John Montgomery, Corporate Vice President of Program Management for Developer Tools and Services, stelt dat engineers van jClarity en Microsoft Azure samen gaan werken om van Azure een “beter platform te maken voor onze Java-klanten en interne teams”. Wat Microsoft voor jClarity betaald heeft, is onbekend.