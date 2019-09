Elasticsearch komt naar Microsoft Azure

Elasticsearch wordt ook beschikbaar op Microsoft Azure, dankzij de lancering van een bètaversie. Later dit jaar moet de dienst ook algemeen beschikbaar worden.

Volgens Elastic zelf betekent dit dat “organisaties die Azure als standaard hebben gekozen nu de mogelijkheid hebben om het gemak van een volledig beheerde Elasticsearch-dienst te gebruiken”. De dienst op Azure is van Elastic zelf, schrijft devclass.

Elasticsearch is een bedrijfsgerichte zoekmachine voor gestructureerde en ongestructureerde data. De dienst is gebaseerd op het open source Apache Lucene-project, en wordt veelal voor log analytics, zoekopdrachten in grote teksten, security intelligence, zakelijke analytics en operational intelligence use cases gebruikt.

Veel gebruikers zetten de dienst al wel in op Azure, veelal via de ARM-template voor de Elastic Stack. Nu kan dit dus via Azure zelf.

Ook in Nederland beschikbaar

De nieuwe dienst wordt in eerste instantie als bèta beschikbaar in twee Azure-regio’s. Het gaat om East US 2 in Virginia en West-Europa via Nederland. De dienst moet alle functies van Elasticsearch Service omvatten.

Tijdens de bèta is er ook technische ondersteuning van Elastic beschikbaar. “Later in 2019 willen we de dienst algemeen beschikbaar maken en mission-critical ondersteuning toevoegen op service levels”, aldus het bedrijf.

Met de stap naar Azure is Elasticsearch beschikbaar op alle grote cloud-platformen. De zoekdienst is namelijk al beschikbaar op Google Cloud en Amazon Web Services (AWS).

Open Distro

AWS kondigde eerder dit jaar ook een nieuwe, eigen distributie van de dienst aan, genaamd Open Distro. Open Distro is een “distributie met toegevoegde waarde van Elasticsearch die 100 procent open source is”.

Open Distro bevat niet alleen code van het reguliere Elasticsearch-project, maar ook van Kibana. Kibana is een data visualisatie-plugin voor de dienst. Open Distro heeft verder functies als het versleutelen van data die onderweg is, authenticatie van gebruikers en granulatie op rollen gebaseerde toegangscontrole.

Open Distro is onder een Apache 2.0-licentie beschikbaar en wordt ondersteund door Amazon.