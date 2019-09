Splunk duikt verder in applicatie-monitoring met overname Omnition

Splunk neemt SaaS-startup Omnition over, dat distributed tracing gebruikt om microservices-applicaties te monitoren. Met de overname krijgt Splunk er naar eigen zeggen meer dan tien engineers met significante expertise in tracing en observaties bij.

Het plan is om Omnition toe te voegen aan het IT- en Developer-portfolio van Splunk, schrijft ZDNet. De technologie moet ervoor zorgen dat klanten meer inzicht krijgen in enterprise-applicaties. Die applicaties kunnen zowel in on premises datacentra staan of cloud-gebaseerd zijn.

“De gecombineerde kracht van Splunk en Omnition biedt gebruikers een leidende observability-technologie”, stelt Splunk-CTO Tim Tully. Daarbij wordt tracing samengebracht met logs binnenin “één van de meest geavanceerde IT-monitoring- en analytics-platformen”.

Wat de overname gekost heeft, is onduidelijk.

SignalFX

Het is de tweede overname van Splunk in korte tijd. Eind augustus nam het bedrijf ook SignalFX over. Die acquisitie had een flink prijskaartje, namelijk 1,05 miljard dollar.

SignalFX is een leverancier van onder meer cloud-monitoring- en predictive analytics-tools. Met de overname hoopt het bedrijf een leider op de markt te worden als het gaat om cloud-observatie en het minitoren van prestaties van applicaties. Dat is dus vergelijkbaar met Omnition.

SignalFX brengt na de overname een aantal tools voor real-time cloud-monitoring, predictive analytics naar zijn nieuwe eigenaar toe. Ook verhuizen er een aantal algemene diensten mee die bedrijven hun IT-systemen beter laten monitoren en analyseren. De tools zijn zowel voor de cloud als voor on-premise geschikt.

Monitoring wordt steeds belangrijker

Bij de overname van SignalFX citeerde Splunk ook een onderzoek van Gartner, dat ook iets meer inzicht geeft in de beweegredenen om Omnition te kopen. Volgens dat onderzoek draait meer dan driekwart van de organisaties wereldwijd in 2022 container-applicaties.

Het bedrijf wil daar op inspelen met een geïntegreerd platform dat monitoring en analyse van data overzichtelijk houdt. Daarmee moet alle data van een bedrijf beschikbaar worden als één overzichtelijk beeld in real-time.