Palo Alto Networks richt zich met overname Zingbox op IoT-beveiligingsmarkt

Palo Alto Networks heeft startup Zingbox overgenomen voor 75 miljoen dollar (ongeveer 68 miljoen euro). De startup, die op Stanford University ontstond, gebruikt machine learning om hack-pogingen te detecteren.

Met de overname begeeft Palo Alto Networks zich verder in de markt voor Internet of Things (IoT)-beveiliging. Het bedrijf krijgt bijvoorbeeld een suite aan tools genaamd IoT Guardian in handen, schrijft Silicon Angle. Daarmee kunnen bedrijven meerdere lagen aan beveiliging opzetten voor hun verbonden apparaten.

De suite is om een threat detection engine heen gebouwd. Die engine gebruikt machine learning om verdachte activiteit te detecteren. Het leert hoe de systemen van een bedrijf zich gedragen en slaat alarm als een endpoint ongewone activiteitspatronen weergeeft. Die patronen kunnen namelijk het gevolg zijn van een hack.

Aanvullende tools

De andere tools in de suite vullen die engine aan. Zo bevat IoT Guardian een tool genaamd Vigil, dat een bedrijf op de hoogte stel als andere Zingbox-klanten met vergelijkbare apparaten het doelwit zijn van hackers.

Daarnaast is er een microsegmentatie-tool, waarmee administratoren de communicatie tussen systemen kunnen beperken. Dit kan helpen om de schade te beperken als een hacker het netwerk weet binnen te dringen.

Zingbox zelf claimt dat het met zijn tools en diensten ruim 11 miljoen apparaten beschermt. Dit doet het voor organisaties in sectoren als de gezondheidszorg en productie. Na de overname door Palo Alto Networks gaan die klanten naar het nieuwe moederbedrijf.

Plannen Palo Alto Networks

Het lijkt er echter op dat Palo Alto Networks met name interesse heeft in de technologie van zijn nieuwe aankoop. Het bedrijf is dan ook van plan om IoT Guardian te integreren met zijn Next-Generation Firewall en Cortex threat detection-dienst.

De tools van Zingbox blijven echter ook als losstaande producten beschikbaar. Naar verwachting is de acquisitie later dit kwartaal al afgerond.

Palo Alto Networks nam eerder dit jaar ook een ander beveiligingsbedrijf over, namelijk Demisto. Demisto gebruikt chatbots en machine learning om cybersecurity-teams te helpen om efficiënter te werken. Ook is het mogelijk om het monitoren van systemen op één overzichtelijke plek te combineren.