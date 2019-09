Dynabook onthult zakelijke laptop Tecra X50-F

Dynabook, het voormalige Toshiba Client Solutions, heeft een zakelijke 15 inch-laptop gepresenteerd. Het gaat om de Dynabook Tecra X50-F, die nog verder aangepast kunnen worden door gebruikers zelf.

De Tecra X50-F is voorzien van een eight-generation Whiskey Lake Intel Core i7-8665U met een kloksnelheid van 1,9 GHz en een turbo van 4,8 GHz.

Interessant is dat de laptop geen RAM-geheugen direct op het mainboard heeft gesoldeerd, maar gebruikers hier zelf keuzes in laat maken. De laptop is namelijk voorzien van twee DDR4 SO-DIMM-poorten, waarmee het RAM-geheugen uitgebreid kan worden tot maximaal 32 GB.

Naast het werkgeheugen kunnen gebruikers ook de opslag in de vorm van SSD kiezen. Het apparaat heeft de optie om twee keer 1 TB SSD toe te voegen, zowel SATA als PCIe. De laptop bevat verder TPM, een vingerafdrukscanner en ondersteuning voor SmartCard.

Aansluitingen

Qua aansluitingen is de laptop voorzien van twee USB 3.1 Type-C-poorten, die data, elektriciteit, schermen en Thunderbolt 3 ondersteunen. Ook is er een USB 3.0 met USB Sleep and Charge, evenals een HDMI-poort een microSD-lezer en een 3,5 mm-aansluiting.

Het beeldscherm is een 1080p multi-touch-paneel. Het geheel draait op Windows 10.

Dynabook

Dynabook was eerder bekend als Toshiba Client Solutions, maar die naam werd na de samengang met de Sharp Group aangepast. In juli verschenen de eerste twee laptops onder de merknaam in Europa, de 13.3 inch Portégé X30 en de 14 inch Tecra X40.

Dynabook bestond voor de naamswijziging van Toshiba Client Solutions ook al. Het merk is in de thuismarkt van Toshiba, Japan, een gevestigd en gewaardeerd merk. In 1989 verscheen bijvoorbeeld de eerste notebook van Toshiba, dat toen al de merknaam Dynabook droeg. Dat was de Dynabook J-3100 SS001.

Nu verschijnen de laptops van het merk dus ook in Europa. In totaal zijn hier nu drie laptops van het merk op de markt.