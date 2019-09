HubSpot voegt nieuwe functies toe aan platform

HubSpot komt met een aantal nieuwe functies voor zijn platform, onder andere machine learning-functionaliteit wordt toegevoegd. Ook komen er nieuwe functies voor Sales Hub Professional en HubSpot Conversations.

De veranderingen zijn gebaseerd op suggesties van klanten. De topsuggesties zijn overgenomen, toegevoegd aan het HubSpot-platform en werden gepresenteerd op INBOUND 2019.

“Jaarlijks krijgen we honderden suggesties van klanten voor nieuwe mogelijkheden en functionaliteiten van het platform op ons ideeënforum, in gesprekken met klanten en op reviewsites. Op INBOUND wilden we onze klanten dit jaar bedanken door ze te laten zien hoe we ons product dankzij hun feedback steeds verder verbeteren,” meldt Christopher O’Donnell, SVP Product bij HubSpot. “Alles wat we vandaag op het product release-podium hebben laten zien is een concreet resultaat van feedback van onze gebruikers.”

Volgens HubSpot was een van de meest voorkomende suggesties om het mogelijk te maken dubbele contacten te verwijderen. De duplicate management-tool zorgt er voor dat dubbele contacten gededupliceerd worden met de hulp van machine learning. Verder zijn de interfaces van e-mail en de knowledge base verbeterd, waardoor gebruikers sneller bewerkingen kunnen uitvoeren. Onder meer drag-and-drop templates worden daarvoor ingezet.

Uitbreidingen voor Sales Hub Professional en Marketing Hub Starter

Sales Hub Professional wordt uitgebreid met digitale ondertekening en calculated properties, waarmee gegevens direct ingevuld worden op basis van gegevens in andere velden. Ook komt er een ‘Koop Nu’-checkout-functie, waarmee een product in een catalogus direct naar een aankoop in Stripe kan leiden. Marketing Hub Starter krijgt een nieuwe drag-and-drop interface voor landingspagina’s en uitgebreide kickback-functies voor e-mail. HubSpot meldt verder dat er een vernieuwde App Marketplace komt. Gebruikers kunnen zo hun platform aanpassen terwijl hun bedrijf verder groeit.