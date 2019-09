Exact brengt automatisch boekhouden en digitaal samenwerken samen in abonnement

Exact heeft een nieuwe abonnementsvorm gepresenteerd, waarin slimme functies voor automatisch boekhouden en digitaal samenwerken met klanten uit de ‘No hands accounting’-aanpak worden gebundeld.

Met de No hands accounting-aanpak richt Exact zich op alle aspecten die digitale interactie tussen de accountant en de ondernemer, en geautomatiseerd boekhouden soepel maken.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het geautomatiseerd goedkeuren en verwerken van facturen, een chatfunctie waarmee aanvullende informatie bij klanten opgevraagd kan worden en kunstmatige intelligentie (AI) die de nauwkeurigheid van automatisch boekhouden vergroot. Ook zijn er adviesdashboards die per klant ingericht en aangepast kunnen worden.

“Met No hands accounting bieden we tools voor digitaal gemak en optimale efficiëntie in de boekhoudkundige verwerking van klantadministraties. Dit is mogelijk via machine learning die we steeds meer aan de software toevoegen. Op deze manier geven we invulling aan onze belofte met onze No hands accounting-visie: boekhouden zonder handen. Zo werken we toe naar een optimaal geautomatiseerde boekhouding”, vertelt Hans Janse, director commercial productmanager bij Exact.

Drie abonnementsvormen

Dergelijke functies worden nu gebundeld in een abonnementsvorm van de software-ontwikkelaar. Exact introduceert hier drie klantadministratietypes voor, namelijk Standard, No hands en No hands Unlimited.

Met deze vormen krijgen accountants de keuze voor het niveau van geautomatiseerd boekhouden en digitaal samenwerken. In de drie types worden de add-ons Scan en Herken, en Mijn[Kantoor] gebundeld met machine learning-functies.

De klantadministratietypes bieden daarnaast voorspelbaarheid over de kosten van de software.

Salarisverwerking

Ook is er een aantal add-ons geïntroduceerd voor salarisverwerking. Daarmee moeten de kosten voorspelbaarder worden gemaakt.

Exact heeft drie add-ons geïntroduceerd, ieder met een eigen limiet aan salarisstroken per maand. Klanten kunnen kiezen uit een optie voor één, vijf of een onbeperkt aantal salarisstroken per maand.

De add-on voor Exact voor Accountancy maakt automatische verwerking van de salarisadministratie in de boekhouding mogelijk. Ook zijn er opties om automatisch wijzigingen door te voeren en alerts in te stellen voor de salarisverwerker als er actie nodig is.