‘Machine learning wordt steeds volwassener’

Machine learning wordt langzaamaan steeds volwassener, blijkt uit een peiling van BrainCreators onder 140 participanten uit verschillende sectoren en landen. 54 procent van de respondenten heeft nu machine learning-strategieën geïmplementeerd in de organisatie.

Volgens de peiling is 28 procent van die groep bezig om zijn machine learning-initiatieven op te schalen. 35 procent stelt bovendien al dat ze aantoonbare Return On Investment (ROI) konden laten zien.

Een belangrijke reden om met machine learning te starten, is omdat het bedrijf sneller acties en beslissingen wil nemen, geeft 50 procent aan. Een andere reden is om concurrent te blijven (23 procent). Ook het verbeteren van de klantervaring (9 procent) en het verminderen van fouten in bedrijfsprocessen (6 procent) spelen een rol.

Bedrijven zien echter nog wel diverse uitdagingen bij machine learning. 34 procent ziet het integreren van bestaande systemen als uitdaging, 20 procent noemt het budget. Ook het toegankelijk maken van data (13 procent) wordt als grote uitdaging gezien.

Soorten projecten

Binnen bedrijven zijn er allerlei soorten machine learning-projecten te vinden. De meest gangbare projecten bestonden uit het verwerken van informatie (26 procent) en Natural Language Modelling (19 procent). 17 procent zegt een project met betrekking tot planning te hebben.

Andere veel voorkomende projecten draaien om Machine Vision (16 procent) en handling & control-processen ( 11 procent).

De afdelingen die het meest profiteren van de projecten, zijn customer support- en business intelligence-afdelingen (beide 32 procent). Volgens 13 procent profiteert ook marketing & sales van de projecten.

Startups zijn verder

Startups blijken bovendien vaker verder te zijn met machine learning dan grotere bedrijven. Volgens BrainCreators innoveren startups over het algemeen sneller, omdat ze vaker risico’s nemen. Medewerkers worden daarnaast meer betrokken bij strategische beslissingen en er is minder interne bureaucratie.

“Om de groei en ontwikkelingen rondom Machine Learning verder te stimuleren, is het belangrijk dat bedrijven blijven experimenteren. Echter is het wel belangrijk dat er een goed doordachte strategie achter zit, zodat de nieuwe technologie op de juiste manier wordt geïmplementeerd en gebruikt,” aldus Jasper Wognum, CEO van BrainCreators.

Wognum stelt dat het belangrijk is om een bedrijfscultuur te creëren die duidelijke richtlijnen heeft over de samenwerking tussen mens en machine. Op die manier moet machine learning in het voordeel van de medewerkers zijn.