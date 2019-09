Netgear kondigt in de cloud te configureren mesh-netwerk aan

Netgear heeft zijn Insight-beheeroplossing voorzien van nieuwe functies. Zo is er een nieuwe 4-poorts geïntegreerde gigabit Ethernet-switch met mesh-wifi access points, evenals een door Insight ondersteunde 10-poorts gigabit-switch met grotere PoE-capaciteit.

Het nieuwe Netgear Insight Instant Mesh moet twee technologieën combineren. Het gaat om gepatenteerd tri-band mesh-wifi en het Insight-platform voor extern beheer. Met Instant Mesh wordt de draadloze access point WAC540 ondersteund, evenals het onlangs geïntroduceerde mesh-wifi multi-mode access point WAC564.

De Insight-app maakt het mogelijk om een netwerk eenvoudig uit te breiden om het dekkingsgebied te vergroten. Hier kunnen maximaal vijf WAC540’s of WAC564’s voor toegevoegd worden. Beide access points zijn zowel als root als extender in te zetten. Gebruikers kunnen ze zelf configureren, of automatisch laten configureren en optimaliseren door Insight.

De access points zijn ook in combinatie te gebruiken. Daarbij is de WAC540 volgens Netgear optimaal voor bedrijven die alleen op wifi-netwerken draaien, terwijl de WAC564 met zijn geïntegreerde 4-poorts gigabit ethernet-switch ideaal is voor bedrijven die met een mix van wifi- en ethernetnetwerkev werken.

WAC564

De Netgear WAC564 is sinds begin september beschikbaar. Dit is volgens Netgear de eerste multi-mode wifi access point die als root of extender in een wifi-meshnetwerk kan fungeren, of als een standalone wifi access points. De access points biedt ook ondersteuning voor meerdere samengevoegde SSID’s en VLAN’s.

Met de access points-modus wordt AC3000 tri-band voor bedrijven geboden. Verder heeft het apparaat drie afzonderlijke radio’s, namelijk een 2,4 GHz en twee 5 GHz. Samen leveren die in totaal 3Gbps doorvoer naar wifi-apparatuur.

Als Mesh Extender maakt de WAC564 draadloos verbinding met andere WAC564’s of een WAC540. Daardoor wordt direct een wifi-meshnetwerk van één root en meerdere extenders gemaakt. Die verviervoudigt het bereik met uniforme SSID- en VLAN-instellingen.

Andere updates

Ook nieuw is het Instant Captive Portal, waarmee bedrijven hun gasten een beveiligde wifi-toegang bieden met sociale media-login met analytics, op maat gemaakte advertenties, sessiebeheer en logopslag Netgear Insight maakt het mogelijk om de portaloplossing te configureren en aan te passen. De oplossing is beschikbaar op alle WAC5-apparaten en de Orbi Pro.

Verder heeft Netgear Dark Web Intelligence aangekondigd, wat schaalbare en cloud-gebaseerde technologie is waarmee bedrijven dreigingsdata om kunnen zetten in relevante informatie en inzichten. De oplossing maakt het verder mogelijk om de reactietijd bij incidenten te verkorten met gebruiksvriendelijk en bruikbaar bewijs.

Tot slot heeft Netgear twee hardware-updates aangekondigd. De 10-Poort Gigabit PoE+ Ethernet Smart Managed Pro Switch is vanaf nu te beheren met Insight. Geheel nieuw is de 5-poorts Gigabit Ethernet PoE+ Unmanaged Switch van 83W. Dit apparaat maakt automatisch verbinding met de router en biedt vier bekabelde verbindingen voor snelle, niet-haperende Gigabit-connectiviteit.