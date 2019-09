Siemens lanceert software-portfolio Xcelerator

Siemens heeft een nieuw geïntegreerd portfolio van software, diensten en een platform voor applicatie-ontwikkeling gelanceerd. Hiermee moeten bedrijven van alle afmetingen ondersteuning krijgen om digitale enterprises te worden. Het portfolio, genaamd Xcelerator, is ontworpen om afgestemd te worden op de klant en industrie-specifieke eisen.

In Xcelerator wordt het gehele portfolio van software van Siemens voor ontwerp, engineering en productie gecombineerd met een uitgebreide versie van Mendix low-code. Dat schrijft Automation.

Siemens heeft over de jaren heen een portfolio opgebouwd voor elektronisch en mechanisch ontwerp, systeemsimulatie, productie, operaties en levenscyclus-analytics. Dit wordt allemaal samengebracht in Xcelerator.

Xcelerator integreert dat portfolio bovendien met embedded tools en databases, die verbinding maken met bestaande information technology-, operational technology- en engineering technology-omgevingen. Daarmee worden workflows mogelijk die een reeks van Siemens-Technologie gebruiken.

Low-code

Het platform van Mendix bevat in dit portfolio cloud- en app-diensten voor digital engineering en het Internet of Things (IoT). Dat wordt ondersteund door MindSphere, een cloud-gebaseerd, open IoT-besturingssysteem van Siemens. Ook de unified lowcode- en no-code-ontwikkelomgevingen van Mendix zijn in dit platform aanwezig.

Het uitgebreide Mendix-platform is uniek voor Xcelerator en moet iedereen in het ecosysteem in staat te stellen om hun bestaande data en systemen te bouwen, integreren en uit te breiden.

Het van origine Nederlandse Mendix werd vorig jaar door Siemens overgenomen voor 600 miljoen euro. Het bedrijf kondigde toen al aan dat het met de oplossingen van Mendix zijn inspanningen rondom software-mogelijkheden voor IoT verder uit wil breiden. Mendix moet daarbij een aanvulling zijn op MindSphere.

Naamswijziging

Het bedrijf kondigde tot slot aan dat Siemens PLM Software voortaan Siemens Digital Industries Software heet. De naamswijziging moet de groei in het ecosysteem en het portfolio aan oplossingen, applicaties, tools en diensten voor digitale transformatie reflecteren.