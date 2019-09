‘Permira en Advent International willen Symantec overnemen’

Symantec zou de interesse hebben gewekt van private equity-bedrijven Permira en Advent International. Die twee organisaties willen het security-bedrijf voor ruim 16 miljard dollar overnemen.

Het security-bedrijf ging eerder al akkoord met de verkoop van een groot deel van zijn praktijken. Permira en Advent International blijken daar nu dus interesse in te hebben, stellen ingewijden tegenover The Wall Street Journal.

De twee bedrijven zouden Symantec benaderd hebben voor een overnamedeal voor 26 tot 27 dollar per aandeel, schrijft Reuters. In ruil daarvoor krijgen Permira en Advent International de consumentenafdeling van het beveiligingsbedrijf in handen.

De consumentenafdeling van Symantec bestaat uit de antivirussoftware Norton en LifeLock-producten die identiteitsdiefstal tegen moeten gaan.

Overname door Broadcom

Hoe de deal precies moet werken, is echter nog onbekend. Ook is er nog geen garantie dat het daadwerkelijk gaat gebeuren. Wel is duidelijk dat de overname van het enterprise beveiligingsportfolio door Broadcom onder de deal gewoon door gaat. Broadcom nam dit portfolio in augustus over voor 10,7 miljard dollar.

Broadcom wil met de overname zijn werkzaamheden verder uitbreiden voorbij halfgeleiders en opslag. Dit heeft vooral te maken met de sterke concurrentie en de impact van het handelsdispuut tussen China en de VS. Als gevolg daarvan heeft het bedrijf moeite om zijn groei in zijn primaire markt vol te houden.

Mocht de deal tussen Symantec en Permira en Advent International inderdaad doorgaan, dan zijn er meerdere scenario’s mogelijk. De kans bestaat dat de twee bedrijven wachten tot de overname door Broadcom is afgerond en dan pas de consumentenafdeling overnemen, of dit al doen terwijl de overname van Broadcom nog loopt.

Blijft Symantec bestaan?

Symantec zou na de overname door Broadcom alleen nog consumentenproducten over hebben, maar die verdwijnen met de tweede overname dus ook. Of de merknaam Symantec dan nog blijft bestaan, is vooralsnog onduidelijk.