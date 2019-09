‘Bijna een derde van de werknemers gebruikt audio om zich te concentreren’

Maar liefst 29 procent van de werknemers in kantoren gebruiken headsets om zich te concentreren. Dat blijkt uit onderzoek van Sennheiser onder 2.500 werknemers in Frankrijk, Groot-Brittannië, Singapore, Duitsland, de VS en Hongkong.

In de afgelopen jaren is de gemiddelde kantoorruimte per persoon flink verminderd, terwijl er steeds meer open kantoren ontstaan. Daardoor is het moeilijker voor werknemers om zich te concentreren, zonder gestoord te worden door collega’s.

Noise cancellation kan daarbij helpen, maar een premium audio-ervaring is ook belangrijk bij een headset. 27 procent van de respondenten geeft in het onderzoek namelijk aan dat ze het liefst naar muziek luisteren als ze aan het werk zijn, schrijft UC Today.

Het onderzoek wijst verder uit dat flexibiliteit cruciaal is in de moderne werkplek. Professionals die nu in de veranderende werkomgevingen werken, zijn niet altijd op kantoor. De werknemers werken ook vanuit huis of onderweg. Sennheiser stelt dan ook dat het daarom belangrijk is om gemakkelijk te kunnen wisselen tussen functies voor zakelijke telefoontjes en muziek.

MB 260 UC Bluetooth-headset

Sennheiser gebruikt het onderzoek om zijn nieuwe MB 360-headset te lanceren. De koptelefoon moet voldoen aan de eisen die werknemers in het onderzoek aangaven. Zo bevat het apparaat ANC-technologie, waarmee achtergrondgeluid verminderd wordt en werknemers zich beter kunnen concentreren.

De bluetooth-headset is draadloos en komt met een spreektijd van 25 uur. Daardoor moeten gebruikers hem ook gemakkelijk onderweg kunnen inzetten. Het apparaat bevat verder zachte earpads, zodat het comfortabel is om te dragen.

Amazon Chime

Sennheiser maakte eerder dit jaar bekend dat twee van zijn headsets certificering hebben gekregen voor Amazon Chime. Met de integratie moeten de SC 165 USB en D10 USB betere ervaringen aan klanten bieden, ongeacht het personeelsbestand waar ze in werken.

Senneheiser heeft als doel om in de toekomst meer headsets te combineren met Amazon Chime. Welke apparaten dat precies zijn, is niet duidelijk.