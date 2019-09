Red Hat voorziet Quay van nieuwe functies voor de hybrid cloud

Red Hat, tegenwoordig in handen van IBM, heeft zijn Quay container registry een update gegeven. De dienst krijgt daarmee nieuwe functies om gebruikers te helpen hun container images veiliger op te slaan en te delen in hybride IT-omgevingen.

Red Hat Quay is een private registry die CoreOS aanvankelijk ontwierp. CoreOS werd echter overgenomen door Red Hat, vanwege de technologie die het in huis had. De dienst wordt namelijk gebruikt om container images te bouwen, op te slaan en te deployen. De container images kunnen gezien worden als een softwarepakket waar we zaken in vinden voor het draaien van applicaties. Hierbij kun je denken aan system libraries, systeem-tools en andere platform-instellingen.

Door container registries te gebruiken voor het deployen van gecontaineriseerde apps, kunnen ontwikkelaars hun images bijvoorbeeld scannen voor kwetsbaarheden en problemen verhelpen. Daarnaast kunnen ze de prestaties van applicaties verbeteren en resiliency versterken door geo-replicatie te bieden, schrijft SiliconAngle. Geo-replicatie omvat het opslaan van dezelfde data op servers op meerdere fysieke locaties.

Updates voor Quay

Red Hat Quay krijgt nu updates die bijdragen aan geo-replicatie. Dit komt in de vorm van een nieuwe functie genaamd “repository mirroring”. Waar standaard geo-replicatie ontworpen is voor gedeelde, wereldwijde registries, gaat repository mirroring een stap verder. Repository mirroring is ontworpen om content te spiegelen tussen verschillende registries. Dat terwijl standaard geo-replicatie de volledige opslag-backend van de registry spiegelt tussen twee of meer fysieke locaties en de database zelf gedeeld is.

Met repository mirroring kunnen ontwikkelaars specifieke whitelisted repositories synchroniseren met Quay. Daardoor kunnen ze zich ervan verzekeren dat de content die in meer dan één repository gebruikt wordt, gespiegeld wordt naar iedere opslagcluster en repository waarvoor dat nodig is. Daardoor kunnen ontwikkelaars sneller bij gedeelde container images komen.

Quay Setup Operator

Ook nieuw is de Quay Setup Operator. Deze functie helpt ontwikkelaars om de registry-dienst op Red Hat OpenShift te deployen en te onderhouden. OpenShift is het beheerde Kubernetes container-platform van Red Hat.

Operators worden gebruikt om de deployment van Kuberentes-gebaseerde applicaties te automatiseren. Met Quay Setup Operator is het mogelijk om de Quay registry en de database binnen een paar minuten te deployen op OpenShift.

Tot slot komt er ondersteuning voor tijdelijk ‘bevroren’ en gearchiveerde repositories die niet langer gebruikt worden. Dit is nodig omdat sommige gebruikers mogelijk hun operaties moeten ‘bevriezen’ als ze hun operationele modellen en -processen voor gecontaineriseerde applicaties moeten definiëren. Ook moeten oudere versies soms bewaard worden vanwege wet- en regelgevingen.