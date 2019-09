Google Cloud krijgt gespecialiseerde instance-opties voor Kubernetes en SAP

Google Cloud heeft een aantal gespecialiseerde instance-opties toegevoegd aan zijn platform. De opties zijn ontwikkeld voor enterprises met Kubernetes-workloads en grote installaties van SAP-software.

Een eerste gespecialiseerde optie is Shielded GKE Nodes, schrijft Silicon Angle. Dit is een modus die aangezet kan worden voor reguliere instances. Daarmee worden de reguliere instances veiliger gemaakt.

Shielded GKE Nodes is gebaseerd op een bestaande functie, genaamd Shielded VMs. Het verschil is dat Shielded GKE Nodes gebouwd is voor de Kubernetes Engine-dienst van Google Cloud. Daarmee kunnen bedrijven containers draaien, zonder de onderliggende infrastructuur met de hand te moeten managen.

Beveiliging tegen hacks

Shielded GKE Nodes beveiligt tegen rootkits en bootkits, die werken door het besturingssysteem van een server over te nemen. Een Kubernetes-node met Shielded GKE Nodes voert meerdere security-controles uit als het opgestart wordt, om hack-pogingen te voorkomen.

Shielded GKE Nodes controleert bijvoorbeeld of het inderdaad op Google Cloud draait. Ook controleert het in welke volgorde de componenten opstarten.

De nieuwe optie van het Google Cloud Platform zorgt er verder voor dat er geen extra beveiligingssystemen meer nodig zijn binnen een omgeving.

Cloud instances voor SAP

Ook heeft Google twee supersized cloud instances onthuld die speciaal gemaakt zijn voor SAP-applicaties. De eerste biedt 208 virtuele processing cores en 5,8 TB aan geheugen. De tweede instance komt met twee keer meer cores en maar liefst 11,7 TB aan geheugen.

De instances bieden daarmee genoeg hardware om SAP-workloads te draaien die normaal gesproken over meerdere servers verspreid moesten worden in een enkele instance. Door de deployments te consolideren, hebben administrators minder onderhoudswerk.

Ook zorgen de instances ervoor dat Google Cloud beter kan concurreren met het Azure-platform van Microsoft. Azure biedt namelijk al supersized virtual machines voor SAP-gebruikers. Deze instances verschenen vorig jaar en bieden tot 12 TB aan werkgeheugen.