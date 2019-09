LinkedIn verliest hoger beroep tegen bedrijf dat gebruikersdata verzamelt

LinkedIn heeft een hoger beroep tegen een bedrijf dat data van zijn leden verzamelt verloren. Het bedrijf, hiQ Labs, won in 2017 al een zaak over dit onderwerp, waarop het zakelijke sociale netwerk in hoger beroep ging.

Startup hiQ Labs, een bedrijf dat zich richt op analytics, data science en machine learning, verzamelt data van publieke profielen van LinkedIn-gebruikers. De startup helpt bedrijven aan de hand daarvan hun werknemers beter te begrijpen.

De Microsoft-dochter was hier niet blij mee. Volgens het zakelijke netwerk kan het algoritme van hiQ Labs namelijk voorspellen of iemand ontslag neemt, waarna de startup bedrijven daarover zou inlichten. Dat zou de privacy van gebruikers schenden.

LinkedIn eiste in 2017 dat de startup met zijn praktijken stopte. Volgens het sociale medium schond hiQ Labs niet alleen de privacy van gebruikers, maar maakte het zich ook schuldig aan hacken. De startup besloot echter naar de rechter te stappen.

Geen gelijk voor LinkedIn

De rechter zei later dat jaar dat de privacy van de gebruikers helemaal niet schond. Bovendien zou het open karakter van het internet in gevaar komen als LinkedIn gelijk kreeg. Het zakelijke netwerk liet het er niet bij zitten, en ging in hoger beroep.

Maar ook daar vangt het bedrijf dus bot, schrijft Silicon Angle. De rechters in het hoger beroep besloten unaniem dat hiQ Labs gelijk heeft. “LinkedIn heeft geen beschermd eigendomsbelang in de gegevens die door zijn gebruikers worden bijgedragen, aangezien gebruikers zelf eigenaar blijven van hun profielen”, aldus rechter Marsha Berzon.

Berzon stelt daarnaast dat als het zakelijke netwerk de vrijheid krijgt om te beslissen wie publieke data mag gebruiken, er een risico ontstaat dat er “informatiemonopolies” ontstaan die het publieke belang schaden. Berzon vraagt zich verder af waarom LinkedIn een hackwet probeerde in te zetten om toegang te voorkomen, terwijl er geen sprake was van hacking.

Scrapen blijft toegestaan

De uitspraak bevestigt opnieuw dat bedrijven met openbaar beschikbare data niet kunnen voorkomen dat anderen de data verzamelen – een praktijk die ook wel ‘scraping’ genoemd wordt.

LinkedIn heeft inmiddels laten weten dat het teleurgesteld is in de uitspraak. Ook bekijkt het nu welke opties het nog heeft in deze zaak.