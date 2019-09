Google komt met nieuwe versie van crossplatform-tool Flutter

Google heeft een nieuwe versie van Flutter gelanceerd. Flutter is een framework voor het ontwikkelen van apps die op meerdere platformen werken. Daarnaast is Dart van een update voorzien, de programmeertaal die Flutter gebruikt.

Bij crossplatform-development wordt er een framework ingezet dat een programmeertaal zo interpreteert dat het deze omzet in native apps voor meerdere platformen. De nieuwe versie is dan ook bedoeld om de ondersteuning voor platformen uit te breiden en te verbeteren, schrijft Silicon Angle.

De nieuwe versie van Flutter, versie 1.9, introduceert comptabiliteit met macOS Catalina en iOS 13 van Apple. Deze twee besturingssystemen moeten nog op de markt komen. Daarnaast kunnen ontwikkelaars met Flutter webapps bouwen.

De update zorgt er voor dat ontwikkelaars voortaan Flutter kunnen gebruiken om software te schrijven voor Windows, macOS, Linux, Android, iOS en in browsers. Daarbij is het niet nodig om aparte versies te maken voor ieder platform.

Ondersteuning voor unieke functies

Ook heeft Google ondersteuning toegevoegd voor een aantal unieke functies in ieder besturingssysteem. Zo ondersteunt Flutter op macOS Catalina Xcode 11, wat de meest recente versie is van de coding-toolkit van Apple.

Ook bij iOS 13 worden een aantal unieke functies ondersteund. Het framework kan bij dat besturingssysteem gebruikt worden om de nieuwe sleepfunctie te gebruiken. Met die functie kunnen gebruikers sneller door content scrollen, door de pagina naar boven of beneden te trekken.

Dart 2.5

Flutter 1.9 wordt samen met het verbeterde Dart 2.5 uitgerold. De programmeertaal werd intern door Google ontwikkeld en lijkt op Java.

Dart 2.5 heeft twee grote verbeteringen gekregen. Allereerst is er Dart-C, een mechanisme dat het thema van verbeterde cross-platformondersteuning doorzet. Dit doet het door Dart-applicaties efficiënter te laten praten met componenten van besturingssystemen die in de C-programmeertaal geschreven zijn.

Dit is vooral handig bij Linux, dat voor een groot deel op C gebaseerd is. Dart-C zorgt er ook voor dat Dart-programma’s betere toegang krijgen tot talloze andere belangrijke software-tools die in C geschreven zijn. Dit zijn bijvoorbeeld SQLite en TensorFlow.

ML Complete

Tot slot heeft Dart een verbetering meegekregen in de vorm van ML Complete. ML Complete gebruikt een door TensorFlow aangestuurd kunstmatige intelligentie (AI)-model om te detecteren wanneer een ontwikkelaar code begint te schrijven. Vervolgens toont het relevante suggesties voor het afmaken van de code.

Werkt een engineer bijvoorbeeld aan een component dat de tijd toont, dan kan ML Complete bijbehorende klok-libraries suggereren.