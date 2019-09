Adobe Analytics krijgt nieuwe mogelijkheden

Adobe wil bedrijven geavanceerdere inzichten geven in het gedrag van hun klanten. Met dat doel voor ogen heeft het bedrijf een nieuwe tool toegevoegd aan zijn Adobe Analytics-oplossing: Customer Journey Analytics.

Customer Journey Analytics gebruikt data van meerdere enterprise-systemen, met als doel om gebruikers betere inzichten te geven in hoe klanten omgaan met hun merk. Dat schrijft Silicon Angle.

Adobe denkt dat juist dit iets is waar veel bedrijven moeite mee hebben. De meeste customer journeys zijn complexe interacties die zowel fysieke als digitale punten omvatten. Data hierover is vaak verspreid over meerdere systemen. Daardoor is de customer journey-data bij veel bedrijven incompleet, waardoor er weinig inzichten uit gehaald kunnen worden.

Adobe Experience Platform

Customer Journey Analytics moet dit probleem oplossen. De dienst gebruikt het Adobe Experience Platform, dat individuele profielen voor iedere klant maakt en hun interacties met het merk volgt. De data van al die interacties van een klant wordt aan elkaar gekoppeld, waardoor er een meer compleet beeld komt van het gedrag van de klant.

Ook gebruikt de dienst een deel van de onderliggende logica van Photoshop. Het is mogelijk om lagen van multichannel-data op elkaar te stapelen, om zo nieuwe perspectieven te maken over klantervaringen.

Deze optie zorgt ervoor dat werknemers creatief kunnen worden met hun klantdata. Door de data te mixen en te matchen, kunnen er meer inzichten uitgehaald worden. Met de dienst kunnen merken klantsegmenten vergelijken, fall-out-gedrag analyseren en reizen met hoge prestaties ontdekken.

Machine learning-modellen

Customer Journey Analytics heeft ook een aantal vooraf gebouwde machine learning-modellen gekregen, die getraind kunnen worden met de data van de dienst. Daarmee kunnen gebruikers voorspellende modellen maken, aanbevelingen over volgende stappen bieden en een aantal minder interessante processen automatiseren.

Daarnaast is de dienst interessant voor geavanceerdere gebruikers als data scientists. Via de Query Service kunnen datasets gequeried worden met SQL. Ook kunnen ze geïntegreerd worden met veelgebruikte business intelligence-tools als Microsoft Power BI.