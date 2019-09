Dell EMC upgradet PowerMax met NVMe over Fabric en Intel Optane

Dell EMC heeft zijn PowerMax-opslagsystemen voorzien van upgrades. De nieuwe varianten bevatten dual port Intel Optane drives en NVMe over Fabric. Ook zijn er integraties met VMware, Ansible en Kubernetes.

De PowerMax-lijn werd een jaar geleden gelanceerd en richt zich op industrieën als banken, cloud service providers en de gezondheidszorg. Het gaat om industrieën die lage latency en resiliency nodig hebben.

Dell EMC heeft nu twee nieuwe PowerMax-systemen op de markt gebracht, schrijft ZDNet. Het gaat om de PowerMax 2000, die past met twee beschikbare bricks in standaard 19 inch past. De PowerMax 8000, het tweede nieuwe systeem, kan vier bricks kwijt in een enkel kabinet. Per twee vloertegels passen er acht bricks in.

De nieuwe PowerMax-systemen zijn gevalideerd voor Dell Technologies Cloud. Dat is een architectuur en platform ontworpen om een brug te slaan tussen multicloud deployments. Dell Technologies voegt systematisch bouwblokken toe voor multicloud deployments, die verbinding kunnen maken met private clouds en met AWS, Google Cloud en Microsoft Azure.

NVMe en Intel Optane

De PowerMax-systemen zijn volgens Dell EMC verder de eerste met dual port Intel Optane drives en Storage Class Memory (SCM) voor persistent storage. Hiervoor hebben Intel en Dell EMC samengewerkt.

Door NVMe en Intel Optane op dual port te koppelen, krijgen de nieuwe PowerMax systemen maximaal 15M IOPs, wat 50 procent beter is dan het vorige systeem. Ook is de reactietijd maximaal 50 procent beter en komen de systemen met twee keer meer bandbreedte.

Machine learning en VMware

De PowerMax-systemen van Dell EMC komen met een machine learning-engine, waarmee data op basis van het IO-profiel op SCM of NVMe wordt geplaatst. PowerMax kan 40 miljoen datasets in real-time analyseren en voorspellen.

Qua integraties heeft Dell EMC een VMware vRealize Orchestrator plug-in toegevoegd, om taken als provisioning en data protection te automatiseren. Ook zijn er vooraf gebouwde modules voor Red Hat Ansible aanwezig, om data workflows te beheren. Tot slot is er een Container Storage Interface plug-in.