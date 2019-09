Techgiganten gaan samenwerken om appontwikkeling beter te ondersteunen

Verschillende techbedrijven hebben aangekondigd samen te gaan werken onder de zogeheten Reactive Foundation. De Reactive Foundation wil de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor het bouwen van microservices-gebaseerde applicaties versnellen. Onder meer Pivotal, Alibaba, Facebook, Lightbend en Netifi maken deel uit van de Reactive Foundation.

Eén van de technologieën waar de groepering op focust is RSocket, een open source protocol dat helpt om ‘reactive programming’ mogelijk te maken. Reactive programming heeft als doel om applicaties te bouwen die een consistente gebruikerservaring behouden, ongeacht het verkeer op het netwerk, infrastructuurprestaties en verschillende apparaten van eindgebruikers.

De Reactive Foundation wordt bestuurd door de Linux Foundation. De organisatie heeft als doel om een formeel bestuursmodel en een neutraal ecosysteem op te zetten, dat onder meer open source reactive programming-projecten moet ondersteunen.

RSocket

RSocket wordt door de organisatie als superieur gezien ten opzichte van oudere technologieën als Representational State Transfer (REST). REST is één van de populairste methodes om ervoor te zorgen dat microservices met elkaar kunnen praten. REST is echter ouder dan een microservices-architectuur, stelt Netifi tegenover SiliconAngle.

RSocket werd ontwikkeld door Netflix en later open source gemaakt. Deze technologie is specifiek ontworpen om meer consistente en efficiëntere communicaties tussen microservices mogelijk te maken. Het werkt door de ‘application flow control’ over netwerken mogelijk te maken, om storingen te voorkomen en applicatie resiliency te verhogen.

Daarnaast maakt RSocket het mogelijk om een enkele verbinding te gebruiken om berichten te versturen als datastreams. Dit is met name handig voor communicatie van mobiel naar server, waar de netwerkverbindingen regelmatig stoppen, wisselen en opnieuw verbinden.

RSocket moet HTTP vervangen

CEO Arsalan Farooq van Netifi heeft als doel dat RSocket uiteindelijk HTTP vervangt als “lingua franca” voor microservices en gedistribueerde systemen. “Dat helpt bij het vullen van de technologische kloof, waardoor een traditionele enterprise-ontwikkelaar geavanceerde, cloud-native, gedistribueerde applicaties kan bouwen met zo min mogelijk moeite.”