Western Digital breidt data-infrastructuurportfolio uit met overname Kazan Networks

Western Digital heeft aangekondigd Kazan Networks over te nemen. Kazan Networks maakt adapter- en ASIC-niveau integratieproducten. Western Digital breidt met de overname zijn data-infrastructuurportfolio uit.

Door Kazan Networks en zijn technologieën toe te voegen aan zijn portfolio, hoopt Western Digital zijn ontwikkeling van data-infrastructuuroplossingen te versnellen. Dat meldt ZDNet.

“De overname van Kazan Networks voegt cutting-edge ASIC- en adapter-producten met vastgestelde interoperabiliteit met een breed ecosysteem aan partners toe”, aldus Western Digital. Daarnaast zorgt de overname voor nieuwe en uitgebreide klantrelaties en komt het met een team met veel ervaring in networking- en briding-technologie.

OpenFlex

Ook hoopt het bedrijf dat het zijn portfolio van fabric-enabled architecturen uit kan breiden. Daarin zit bijvoorbeeld het OpenFlex composable disaggregated infrastructure (CDI) platform dat vorig jaar verscheen.

OpenFlex draait om het loskoppelen van compute-, opslag- en netwerk-resources in verschillende poules, zodat ze onafhankelijk geschaald en snel georchestreerd kunnen worden. Daarmee lijkt het op hyperconverge, maar het gaat nog een stap verder. De poules zijn hierbij namelijk vloeiender en de drie componenten kunnen afzonderlijk worden aangepast, waardoor de technologie beter opschaalt dan bij hyperconvergence.

De infrastructuur is ontworpen voor high-scale omgevingen met veel datasets die gebruikt worden door diverse applicaties. Het gaat zowel om prestatie-intensieve applicaties als om meer batch-analytics geörienteerde applicaties.

Veel concurrentie

Hoewel Western Digital met OpenFlex een enorme ambitie toont, is dit wel een terrein met heel veel concurrentie. Zo zijn onder meer Dell EMC, HPE en IBM al actief in het domein van Software Composable Infrastructure (SCI).

Western Digital begaf zich vorig jaar dus in dit domein, met onder meer OpenFlex-hardware. Het ging om de F3000, die bedoeld is voor prestatie-intensieve ‘Fast Data’-applicaties. Ook is er de D3000, die met zijn 168 TB aan opslagcapaciteit juist bedoeld is voor ‘Big Data’-applicaties.