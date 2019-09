Python 2 wordt vanaf 2020 niet meer ondersteund

De Python Software Foundation heeft aangekondigd dat het op 1 januari 2020 volledig stopt Python 2.0 te ondersteunen. De versie werd in 2000 geïntroduceerd, zes jaar later volgde Python 3.0. Veel ontwikkelaars gebruikten echter nog versie 2.0.

De twee versies bestonden lange tijd naast elkaar, waardoor de Python Software Foundation (PSF) zich gedwongen zag om de twee talen tegelijkertijd te blijven updaten. Nu is volgens de PSF echter het moment aangebroken dat het niet meer de moeite waard is om zowel 2.0 als 3.0 te updaten. Door de moeite die in versie 2 wordt gestoken ontbreekt het aan de mankracht die aan Python 3 besteed moet worden.

“We hebben Python 2.0 gelanceerd in 2000. Een paar jaar later realiseerden we ons dat we grote veranderingen moesten doorvoeren om Python te verbeteren. Dus in 2006 zijn we begonnen met Python 3.0. Veel mensen hebben toen niet geüpgraded, en we wilden die mensen niet benadelen. Dus, jarenlang hebben we zowel Python 2 als Python 3 verbeterd en gepubliceerd,” laat de stichting weten. “Maar dit maakt het moeilijk om Python te verbeteren. Er zijn verbeteringen die Python 2 niet aankan, en we hebben minder tijd om Python 3 beter en sneller te maken”.

Einde van updates

Vanaf 2020 zullen gebruikers van Python 2 dus geen beveiligingsupdates meer krijgen. Ook worden bepaalde tools alleen nog maar beschikbaar voor Python 3, waardoor gebruikers van Python 2 serieuze problemen kunnen ondervinden. PSF meldt verder dat gebruikers van Python 2-software er goed aan doen om met leveranciers in gesprek te gaan. Zo kunnen eventuele problemen worden voorkomen.

De PSF is overigens een deal aangegaan met consultancy-firma Changeset om gebruikers van Python 2 tegemoet te komen. Deze firma biedt managementdiensten op korte termijn voor open-source softwareprojecten. De end-of-life van Python moet zo 2 optimaal gecommuniceerd worden met ontwikkelaars. Volgens The Register meldt Changeset dat veel Python 2-gebruikers nog niet eens weten dat de beëindiging van Python 2 eraan zit te komen.