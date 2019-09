IBM lanceert z15 mainframe

IBM heeft zijn z15 mainframe gelanceerd. Dat is de tweede mainframe-cyclus die design thinking gebruikt. Design thinking draait om het betrekken van klanten, empatisch zijn voor klanten en het verbeteren van producten.

Mainframes worden misschien als ouderwets gezien, maar worden door grote enterprises nog altijd gebruikt om transacties te verwerken. Bepaalde industrieën zien mainframes ook als een manier om ruimte voor datacentra en het energieverbruik door die centra weg te halen.

IBM had dus al eerder een mainframe dat design thinking gebruikte: de IBM Z. Dit mainframe verscheen in 2017 en had een 24 inch chassis. Het nieuwere model heeft een chassis van 19 inch en bespaart klanten maar liefst 50 procent aan ruimte en 10 procent aan elektriciteit weet ZDNet.

Data Privacy Passports

De grootste verandering die z15 met zich meebrengt, is de toevoeging van een functie genaamd Data Privacy Passports. Deze functie bouwt verder op de encryptie die de Z14 al had. Dat betekent dat alle data die op de z15 gemaakt is, encryptie en bescherming heeft als het naar de public cloud of een derde partij verplaatst wordt.

Belangrijk is daarbij dat alleen de maker van de gegevens de sleutel heeft. Die sleutels kunnen ook gevolgd worden.

Uiteindelijk wil de z15 encryptie overal toepassen via de Data Privacy Passports. Groot voordeel daarvan is dat Data Privacy Passports en encryptie datalekken kunnen dwarsbomen. Datalekken beginnen namelijk vaak bij partners en derden.

OpenShift-strategie

De Z15 draait op het zOS-besturingssysteem, dat dankzij de overname van Red Hat nu ook kan werken met OpenShift en Kubernetes-containers.

“Door OpenShift op het platform te plaatsen, maken we een statement over de richting. De strategie is om OpenShift op alle belangrijke IBM-platformen te plaatsen”, aldus general manager Ross Mauri van de mainframe-afdeling van Big Blue.

De z-lineup van IBM kan dankzij API’s ook verbinding maken met public en private clouds. Die strategie is er al jaren, maar krijgt nu ook tractie onder ontwikkelaars in de cloud en on-premise. Volgens Mauri kunnen ontwikkelaars met de API’s “bij data komen waar ze eerder niet bij konden”.

AI en blockchain

De z-systemen worden al volop gebruikt, onder meer bij opkomende technologieën als deep learning, kunstmatige intelligentie (AI) en analytics-workloads. “Onze klanten verwerken transacties en willen steeds vaker analytics uitvoeren tijdens de transactie, zonder dat de prestaties hieronder leiden”, aldus Mauri.

Ook worden mainframes volgens de general manager steeds meer gebruikt voor blockchain en cryptovaluta. “Ik heb in het afgelopen jaar meer met startups gesproken dan in de afgelopen 39 jaar.”