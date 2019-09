AWS lanceert Outposts aan het einde van het jaar

Amazon Web Services (AWS) heeft bekendgemaakt dat het Outposts aan het eind van het jaar algemeen beschikbaar maakt. Outposts is een dienst die als het ware AWS-diensten en -infrastructuur naar on premise omgevingen brengt.

AWS Outposts werd in november 2018 al gepresenteerd. Er komen twee verschillende opties. De eerste is VMware Cloud on AWS Outposts, wat in feite een uitbreiding is van VMware Cloud on AWS. Deze versie gebruikt dan ook het controlepaneel van VMware.

De tweede optie heet simpelweg Outposts en laat gebruikers compute en opslag on premise draaien, met dezelfde API’s die in de cloud van Amazon gebruikt worden.

Met Outposts krijgen gebruikers dus de optie om de AWS-cloud on premise te draaien. De hardware komt met volledig beheerde en te configureren compute en storage racks, die verbinden met de public cloud van Amazon.

Meer details bekend

Nu is dus duidelijk dat de dienst eind dit jaar beschikbaar wordt. Dat is in lijn met de verwachtingen, schrijft Silicon Angle. Ook is bekend welke diensten Outposts lokaal kan draaien. Zo worden meerdere Amazon EC2-instances voor computing-taken ondersteund, waaronder C5, M5, R5, I3en en G4. Die komen allemaal met en zonder lokale opslagopties.

Bij de lancering worden ook diverse cloud-diensten beschikbaar gemaakt. Dat zijn onder andere Amazon ECS en Amazon EKS voor gecontaineriseerde applicaties, Amazon EMR voor data analytics workloads, en Amazon RDS-instances voor relationele databases.

Vlak na de lancering worden ook Amazon SageMaker en Amazon MSK ondersteund.

Use cases

Ook heeft Amazon diverse use cases gedeeld voor AWS Outposts. “Eén van de meest voorkomende scenario’s is dat applicaties een latency van een milliseconde hebben naar eindgebruikers of apparatuur op locatie”, aldus vicepresident Matt Garman van compute services bij AWS.

“Klanten moeten mogelijk compote-intensieve workloads op de werkvloer van hun fabrieken draaien, met veel precisie en kwaliteit. Anderen hebben graphics-intensieve applicaties als beeldanalyses die toegang voor eindgebruikers moeten bieden met weinig latency.”

“Klanten willen hun cloud-deployments integreren met hun on premise-omgevingen en AWS-diensten gebruiken voor een consistente hybride ervaring”, aldus Garman.