Zoho One krijgt reeks nieuwe tools voor MKB- en enterprise-gebruikers

Zoho hoopt nieuwe MKB- en enterprise-klanten aan te trekken. Met dat doel voor ogen heeft het bedrijf diverse nieuwe tools gelanceerd voor zijn Zoho One-suite. Het gaan onder meer om een phone bridge-systeem en een blockchain time-stamping-functie voor Sign.

Zoho One is een vrij uitgebreide suite, dat als doel heeft om het “besturingssysteem voor bedrijven” te worden. Hierin zitten 45 apps voor onder meer CRM, HR, business analytics en office-tools.

Workflows volgen met Orchestly

Nu zijn er dus weer nieuwe apps en tools bijgekomen, gericht op MKB- en enterprise-gebruikers, schrijft Computerworld. Allereerst is er Orchestly, waarmee managers en administrators workflows kunnen ontwerpen en draaien, zonder dat ze programmeervaardigheden nodig hebben.

Met Orchestly wil het bedrijf administrators en managers helpen om processen te volgen als het on-boarden van werknemers. Het gaat dan met name om processen waar input van werknemers uit meerdere afdelingen vereist is.

De applicatie is ook te gebruiken om de voortgang van zakelijke uitdagingen te volgen. Daarnaast integreert de app met Zapier en Zoho Flow, en is er een verbinding op te zetten met diverse apps van derde partijen.

PhoneBridge

Ook nieuw is het telefoniesysteem PhoneBridge. Dit systeem integreert meer dan vijftig telefonieverkopers met de apps van Zoho zelf. Daardoor kunnen gebruikers direct vanuit bijvoorbeeld CRM of Recruit telefoontjes maken. Het bellen vanuit een app zelf wordt ondersteund door twintig apps.

Daarnaast is er een nieuwe single sign-on-dienst, die gebruikers apps van derde partijen laat integreren in hun Zoho-account. Daar worden nu ongeveer vijftig apps voor ondersteund. Administrators kunnen echter ook authenticatie met YubiKey-sleutels afdwingen voor extra beveiliging.

Verder is er een blockchain time-stamping-optie toegevoegd aan Zoho Sign, een app om documenten mee te ondertekenen. Hiermee is te bewijzen dat een document ondertekend is, waarbij er een hash toegevoegd wordt aan de publieke blockchain Ethereum.