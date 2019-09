‘Serverless computing en containers massaal geadopteerd door cloud-gebruikers’

Bedrijven adopteren graag nieuwe technologieën in de cloud. Dat blijkt uit een rapport van Sumo Logic. Vooral serverless computing en containers worden veel ingezet.

Sumo Logic is een bedrijf dat producten verkoopt die analyseren en rapporteren wat er in de cloud-omgevingen van klanten gebeurt. Voor het nieuwe onderzoek heeft het bedrijf data van 2.000 klanten die applicaties op grote cloud-platformen en on premise draaien onderzocht.

Eén van de conclusies van Sumo Logic is dat AWS de grootste speler is op de markt, stelt devclass. Maar liefst 64 procent van de gebruikers die het onderzocht draaien hun applicaties hierop.

Serverless computing komt op

Ook ontdekte Sumo Logic dat serverless computing steeds meer gebruikt wordt. 36 procent van zijn klanten gebruikt nu AWS Lambda in productie. Veel gebruikers zetten de dienst in bij DevOps-deployment en -automatisering.

Volgens het rapport is AWS Lambda dan ook één van de top tien AWS-diensten, op basis van adoptie. Andere diensten draaien om compute, opslag, database, networking en identity-diensten.

Diensten voor management, tooling en geavanceerde beveiliging worden veel minder geadopteerd. Sumo Logic denkt dat dit met name te maken heeft vanwege een sterke opkomst van multicloud-strategieën, waarbij gebruikers proberen te voorkomen dat ze alles bij één aanbieder doen. Diensten worden dus verspreid over meerdere providers.

Open source wordt omarmd

Klanten van Sumo Logic omarmen ook open source-toepassingen. Hierbij gaat het met name om oplossingen voor containers, orkestratie, infrastructuur en applicatie-diensten. Vier van de zes applicatie-infrastructuurplatformen blijkt bijvoorbeeld open source-software te bevatten.

De adoptie van Docker behaalde dit jaar 30 procent, wat iets meer is dan de 28 procent vorig jaar. Kubernetes werd dit jaar door 20 procent van de AWS-klanten gebruikt, tegenover 14 procent in 2018. Onder gebruikers die zowel AWS als Azure en het Google Cloud Platform inzetten, gebruikt maar liefst 80 procent Kubernetes.

Daarmee worden containers dus ook veel geadopteerd, maar de snelheid hiervan is wel wat vertraagd.