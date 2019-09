DevOps-aanpak laat organisaties beter presteren, bevestigt onderzoek

De leiders binnen DevOps hebben veel hogere prestaties dan anderen in hun werkveld. Dat blijkt uit een onderzoek van DevOps Research and Assessment (DORA) en Google Cloud. Het rapport is het resultaat van zes jaar onderzoek en data van 31.000 professionals wereldwijd.

Volgens DORA en Google Cloud moet 20 procent van de enterprises gezien worden als “elite presteerders”, schrijft ZDNet. Deze groep doet het zo goed, dat het indrukwekkende en tastbare resultaten levert.

Deze elite presteerders realiseren 208 keer frequentere software-deployments. De groep levert routinematig on-demand software, en voert dagelijks meerdere deployments uit. Dat terwijl lage presteerders, zoals het rapport de andere groep noemt, maximaal eens per maand een deployment uitvoeren.

Het verschil is dan ook groot. De hoogste presteerders leveren jaarlijks 1.460 deploys af, tegenover zeven per jaar bij lage presteerders. Er is bij de elite groep gerekend op vier deployments per dag, terwijl bedrijven als Amazon, Google en Netflix dagelijks duizenden keren deployen.

Kleine organisaties zijn sneller

Verder geeft het onderzoek ook een inkijkje in de zogeheten ‘change lead-tijd’. Dit is de tijd tussen wanneer de code ‘gecommit’ is en wanneer de code succesvol in productie is gekomen. Bij de elite groep is dat 106 keer sneller dan bij de lagere presteerders. Het gaat om een verschil van een dag bij de hoge presteerders tegenover een maand tot zes maanden bij de lage presteerders.

Het onderzoek toont verder aan dat vooral kleine organisaties van de snelheid van DevOps profiteren. Grote organisaties met meer dan 5.000 werknemers presteren minder goed dan de bedrijven met minder dan 5.000 werknemers. Volgens de onderzoekers heeft dat ermee te maken dat grote bedrijven zware processen en controls hebben, evenals nauw gekoppelde architecturen.

Tips voor de elite

Het rapport geeft ook advies aan de elite presteerders. “Begin met de fundering: basis automatisering, monitoring, duidelijke processen voor goedkeuring van wijzigingen en een gezonde cultuur. Identificeer daarna de beperkingen om je plan voor de toekomst te maken.” Volgens de onderzoekers werkt deze strategie niet alleen voor bedrijven die net beginnen met transformaties, maar ook voor degenen die al jaren optimaliseren.