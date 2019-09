Huawei-CEO wil licenties voor 5G-technologie uitgeven aan Westen

Oprichter en CEO van Huawei Ren Zhengfei heeft laten weten dat hij de 5G-technologie van zijn bedrijf wil delen met mogelijke Westerse klanten. De Chinese fabrikant is al enige tijd verwikkeld in een handelsoorlog tussen China en de VS, en wordt door de VS verdacht van het mogelijk maken van spionage door de Chinese overheid.

Klanten kunnen volgens Ren eeuwige toegang krijgen tot de bestaande 5G-patenten, -licenties, -code, -technische blauwdrukken en -productiekennis. Daarvoor hoeft maar één keer een geldbedrag neergelegd te worden, aldus de CEO, meldt de South China Morning Post.

De klant mag de broncode bovendien aanpassen. Daardoor hebben Huawei en de Chinese overheid geen hypothetische controle over de telecominfrastructuur die gebouwd is met de apparatuur van het bedrijf.

Huawei heeft daarentegen ook de vrijheid om alle kennis te gebruiken om zijn eigen technologie naar eigen inzicht te ontwikkelen.

Speelveld egaliseren

Ren hoopt, naar eigen zeggen, dat op deze manier het speelveld gelijk kan worden gemaakt. Hij wil een rivaal maken die met Huawei kan concurreren op het gebied van 5G. Dit is belangrijk, nu veel Westerse landen zorgen hebben over een Chinese leverancier voor het nieuwe netwerk voor mobiele telefoons.

De Chinese fabrikant behoudt zijn bestaande contracten in dit scenario wel en blijft ook 5G-kits verkopen. “Een gebalanceerde verdeling van belangen is belangrijk voor het overleven van Huawei”, aldus de CEO.

Spanningen

De opmerkingen van Ren komen te midden van een maandenlange handelsoorlog tussen China en de VS. Ook werd het bedrijf in mei op een zwarte lijst voor handel in de VS geplaatst, vanwege zorgen over nationale veiligheid. Het handelsverbod is inmiddels al twee keer met 90 dagen uitgesteld.

Ren stelt dat onder meer Google bij de overheid in de VS heeft gelobyed om te zorgen dat het opnieuw handel kan drijven met de fabrikant. Ook heeft het Amerikaanse ministerie van Handel meer dan 130 verzoeken gekregen om goedkeuring te krijgen om Amerikaanse goederen te verkopen aan Huawei.

De spanningen zorgen er echter ook voor dat Huawei’s pogingen om de nieuwe generatie 5G-netwerktechnologie wereldwijd uit te rollen, worden tegengehouden. De VS claimt namelijk dat de apparatuur misbruikt kan worden voor spionage door inlichtingendiensten van China.