Hackers volgen locaties mobiele telefoons via platform-agnostische fout

Hackers misbruiken actief een kritieke exploit die in de meeste mobiele telefoons kan worden gevonden. Via deze exploit kunnen de aanvallers de locatie van gebruikers volgen en mogelijk andere malafide acties uitvoeren.

De exploits worden Simjacker genoemd en werken op een reeks aan mobiele telefoons, ongeacht welke hardware of software deze gebruiken. Dit ontdekten onderzoekers van beveiligingsbedrijf AdaptiveMobile Security, volgens Ars Technica.

De aanvallen werken door een interface die alleen door telecomproviders moet worden gebruik te misbruiken. Via deze interface kunnen mobiele operators rechtstreeks met de SIM-kaarten in mobiele telefoons communiceren. Ook maakt de interface het voor de mobiele operators mpgelijk om gespecialiseerde diensten te leveren.

Simjackers misbruiken de interface door commando’s te sturen die de locatie volgen en de IMEI-identificatiecode van telefoons in handen te krijgen. Ook kunnen hackers de telefoons laten bellen, berichten laten versturen en diverse andere commando’s uit laten voeren.

Grote dreiging

Volgens Dan Guido, mobiele security-expert en CEO van beveiligingsspecialist Trail of Bits is de nu gevonden dreiging groot. “Deze aanval is platform-agnostisch, raakt bijna iedere telefoon en er is weinig wat iemand anders dan je provider er aan kan doen.”

De onderzoekers van AdaptiveMobile stellen dat ze in de afgelopen twee jaar hebben gezien hoe mobiele devices van “vrijwel iedere fabrikant op deze manier succesvol werden gehackt om de locatie te achterhalen”. Het gaat onder meer om telefoons van Apple, ZTE, Motorola, Samsung, Google en Huawei. Ook gaat het om bedrijven die IoT-producten maken die SIM-kaarten bevatten.

De basisaanvallen werken op vrijwel ieder apparaat. Ook zijn er geavanceerdere varianten – zoals het plegen van een telefoontje – die alleen op specifieke telefoons werken. Deze telefoons vereisen niet dat gebruikers bevestigen dat ze willen dat er wordt gebeld.

Overheid

Volgens het rapport zijn de aanvallen ontwikkeld door een “specifiek bedrijf dat met overheden werkt om individuen te monitoren”. Welk bedrijf dat is, is niet bekend gemaakt. Wel zeggen de onderzoekers dat dit bedrijf “uitvoerige toegang” tot de core-netwerken van mobiele operators had.