Cisco lanceert in de cloud gehost IP-gebaseerd telefonieplatform CUCM

Cisco gaat private instances van zijn IP-gebaseerd telefonieplatform hosten in zijn cloudgebaseerde datacenters voor de enterprise-markt. Met de nieuwe oplossing kunnen grootzakelijke klanten hun bestaande telefoons en integraties met derde partijen behouden als ze overgaan naar de cloud.

De oplossing heet Cisco Unified Communications Manager (CUCM) Cloud. Bedrijven kunnen zelf kiezen of ze in fases overstappen naar CUCM Cloud, of hun bestaande gebruikersprofielen in één keer overzetten, schrijft TechTarget.

CUCM en HCS

De CUCM-oplossing is overigens niet geheel nieuw. Bedrijven hadden al jaren toegang tot private instances van CUCM in de cloud, maar dat liep via de Cisco Hosted Collaboration Solution (HCS). HCS wordt gehost in datacentra van service providers partners van Cisco, zoals Verizon, AT&T en Sprint.

CUCM Cloud wordt in hetzelfde wereldwijde netwerk van datacenters gehost dat Cisco gebruikt voor Webex. Jamie Pal,er, director of product management voor cloud calling bij de techgigant, geeft dan ook toe dat er wat overlap komt tussen CUCM Cloud en HCS. CUCM Cloud wordt echter geen vervanger voor HCS.

CUCM Cloud wordt ook verkocht samen met partners die zelf de migratie naar de cloud van hun klanten managen. Bij de lancering van de oplossing zijn er tien partners, waaronder kleinere providers zonder een netwerk dat zo uitgebreid is als dat van Cisco. Ook zijn er grote telecombedrijven die zich bij de lancering als partner hebben aangesloten.

Efficiënter en goedkoper

CUCM Cloud is slechts één van de diensten die Cisco nu vanuit zijn Webex-cloud aanbiedt. Dat hoopt het bedrijf met zoveel mogelijk diensten voor samenwering te doen, aangezien dit efficiënter en goedkoper is. Zo blijven telefoontjes binnen het eigen netwerk mogelijk en gaat het niet door externe punten.

Daarnaast verwacht het bedrijf meer omzet te behalen door zijn software in de Webex-cloud te hosten. CUCM Cloud moet bovendien de adoptie van Webex Teams en Webex Meetings verder stimuleren. De aanbieding gaat namelijk vergezeld met licenties voor Webex Teams.