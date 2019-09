Docker: ‘CNAB-specificatie voor multicontainer apps is klaar voor gebruik’

Docker heeft aangekondigd dat zijn Cloud Native Application Bundle (CNAB), versie 1.0, klaar is voor gebruik. CNAB is een specificatie voor het maken van multicontainer applicaties.

CNAB is daarnaast officieel door de Linux Foundation toegelaten tot de Joint Development Foundation, schrijft Devclass. De Joint Development Foundation stimuleert open source-ontwikkeling.

CNAB werd in december vorig jaar al door Docker en Microsoft aangekondigd. De twee bedrijven werken voor de specificatie samen met HashiCorp en Bitnami. In de tussentijd hebben ook Intel, Pivotal en DataDog zich bij de samenwerking aangesloten.

Wat is CNAB?

Met CNAB wordt gedefinieerd hoe verschillende componenten van een gedistribueerde cloudgebaseerde applicatie samen zijn gebundeld. Dit moet een DevOps-probleem oplossen, namelijk hoe de containers en andere diensten standaard worden samengebracht.

Het eigenlijke probleem is dat het lastig is om verschillende soorten containers of cloud resources – zoals Kubernetes, Azure Resource Manager-templates of YAML – in bijvoorbeeld een Docker-app te plaatsen.

CNAB moet nu de overkoepelende ‘samengestelde eenheid’ van moderne, gedistribueerde applicaties gaan definiëren, om ontwikkelaars en DevOps-teams die met de complexiteit van moderne applicaties meer verlichting te geven”, aldus Jenny Fong, senior director of product marketing bij Docker.

Duffle

De verschillende bedrijven die aan het project werken, gaven al in december 2018 aan dat de specificatie ook van een open source-referentie-implementatie -Duffle geheten- wordt voortzien. Met Duffle kunnen CNAB-bundels worden geïnstalleerd, geüpgraded en gede-installeerd. Daarnaast is er een extensie voor Visual Studio Code om eenvoudiger nieuwe bundels te maken en te hosten.

CNAB ondersteunt verder images die voldoen aan het Open Container Initiative (OCI), zodat ontwikkelaars de applicatiebundels kunnen delen in OCI-compliant image registries als Docker Hub.

Hoewel versie 1.0 van CNAB nu beschibaar is, heeft Docker wel laten weten dat er nog steeds veel werk te doen is. Zo moet er nog gewerkt worden aan het verzekeren dat tools als de Docker App volledig compliant zijn aan de 1.0-versie van de standaard.