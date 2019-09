‘EU moet mogelijk regels instellen voor datagebruik techgiganten’

Volgens Margrethe Vestager, de Europese mededingingscommissaris, moeten er mogelijk Europese regels komen om ervoor te zorgen dat bedrijven die data verzamelen deze niet gebruiken.

Vestager is herkozen om nog eens vijf jaar als mededingingscommissaris te werken voor de Europese Commissie. Ze suggereerde na die benoeming dat ze mogelijk regels gaat introduceren specifiek voor tech-bedrijven en hun gebruik van data, schrijft Reuters.

“Als we de markt willen definiëren en willen bepalen wat er acceptabel is en wat niet, dan hebben we niet meer handhaving voor concurrentie nodig. We hebben regelgeving nodig”, aldus Vestager.

Meer regels dan de GDPR

“Dus we hebben mogelijk ook een bredere set aan regels nodig om ons ervan te verzekeren dat de manier waarop bedrijven data verzamelen en gebruiken, geen schade toebrengt aan de waardes van onze samenleving.”

Volgens de commissaris hebben de Europeanen met de privacywet GDPR wel controle gekregen over persoonlijke data, maar hielp dit niet bij gevallen waar problemen ontstonden bij bedrijven die data misbruiken om conclusies te trekken over een individu, of om de democratie te ondermijnen.

Boetes

De Europese Commissie heeft in het verleden al wel diverse boetes uitgedeeld vanwege het gebruik van data, maar dit gebeurde op basis van specifieke zaken en regels die niet specifiek zijn voor de tech-sector. De boetes – in totaal ongeveer 10 miljard euro – gingen naar Google en Qualcomm, vanwege machtsmisbruik.

Google kreeg dit jaar bijvoorbeeld nog een boete voor oneerlijke concurrentie met AdSense. Vorig jaar kwam er een boete van 4,3 miljard euro vanwege de monopoliepositie van Android en de bijbehorende apps. In 2017 kwam er een boete van 2,4 miljard euro voor Google Shopping.

Qualcomm kreeg in juli dit jaar een boete van de EU, omdat zijn chips onredelijk laag geprijsd waren. Door de chips extreem lage prijzen te geven, hoopte het bedrijf zijn concurrentie te schaden. De boete kwam uit op 242 miljoen euro.