Ericsson en Qualcomm ronden test voor standalone 5G succesvol af

Ericsson en Qualcomm hebben gezamenlijk een succesvolle 5G-dataverbinding opgezet met de 3GPP 5G New Radio-standaard.

Beide bedrijven gebruikten voor hun test commerciële producten van Ericsson. Het ging om Radio System Base Station, standalone New Radio software en de 5G Cloud Core-oplossing met een mobiel smartphone form-factor testapparaat. Dit device werd aangestuurd door Qualcomm’s Snapdragon X55 5G Modem-RF System.

De test benadrukt volgens Ericsson en Qualcomm hun vastbeslotenheid om de tweede fase van commercialisering van de nieuwe mobiele internetstandaard te ondersteunen met zelfstandige implementaties die een nieuw kernnetwerken gebruiken voor meer 5G-oplossingen.

Deze oplossingen draaien bijvoorbeeld om gegarandeerde servicekwaliteit en network slicing voor bedrijfsmodellen die het Industrial IoT(IIoT) ondersteunen. Daarnaast moeten met deze 5G-poplossingen ook grootzakelijke clouddiensten worden ondersteund.

Vlekkeloze overgang

Volgens Senior Vice President en General Manager van 4G/5G Durga Malladi van Qualcomm, overtreft de wereldwijde uitrol van het nieuwe mobiele netwerk de verwachtingen op het gebied van snelheid en schaal.

Malladi stelt dan ook dat de twee bedrijven wereldwijde fabrikanten en operators graag ondersteunen bij de snelle uitrol van commerciële 5G. Die uitrol, met non-standalone architectuur, begint dit jaar al. “En nu werken we samen om een vlekkeloze overgang naar 5G standalone in 2020 mogelijk te maken.”

Eerdere samenwerking

Ericsson en Qualcomm werken al langer samen aan aan de nieuwe mobiele internetstandaard. Eind vorig jaar wisten de twee bedrijven bijvoorbeeld voor het eerst een oproep via de nieuwe standaard naar een mobiel apparaat ter grootte van een smartphone uit te voeren. Dat was volgens Ericsson de eerste 3GPP-compatibele 5G New Radio millimetergolf over-the-air oproep naar een mobiel apparaat.

De twee bedrijven zeiden toen al dat dergelijke tests de weg vrijmaken voor commerciële lanceringen van infrastructuur die voldoet aan de New Radio-normen, evenals smartphones en andere mobiele apparaten.