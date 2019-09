‘Avaya onderzoekt fusie met RingCentral en heroverweegt verkoop’

Unified Communications (UC)-aanbieder Avaya zou in gesprek zijn met UCaaS-specialist RingCentral om te fuseren. Ook neigt het bedrijf naar het afblazen van een volledige verkoop van de onderneming.

Hoewel Avaya in augustus zelf nog aangaf in vergevorderde gesprekken te zijn met diverse partijen, lijkt het bedrijf nu dus een andere kant op te gaan. Dat stellen ingewijden tegenover Bloomberg.

De ingewijden stellen dat de fabrikant nu een fusie onderzoekt met RingCentral. Dat bedrijf biedt software dat communicatiesystemen draait voor kleine en middelgrote bedrijven. Volgens de bronnen kunnen deze gesprekken nog altijd mislukken. De uitkomst van het strategische onderzoek is dan ook niet zeker.

Een woordvoerder van RingCentral weigerde te reageren op het gerucht. Avaya zelf zegt in een verklaring dat zijn strategische onderzoek doorloopt en nog altijd in “vergevorderde gesprekken” zit.

Mogelijke overnames

Avaya onderzoekt al enige tijd strategische alternatieven. Het heeft onder meer gesprekken gehad met private equity bedrijven als Searchlight Capital, dat de eigenaar is van concurrent Mitel.

De fabrikant werd in 2007 ook al door private equity bedrijven overgenomen, maar moest in 2017 bescherming aanvragen tegen faillissement. In 2018 ging het beter en volgde een beursgang.

Concurrent Mitel is al langer het onderwerp van geruchten over een eventuele overname. In maart dit jaar verschenen geruchten dat Mitel 2 miljard dollar bood voor zijn concurrent. Eind augustus werd gemeld dat Avaya een bod van ruim 5 miljard dollar in overweging had genomen.

Deadline verstreken

Avaya Holdings gaf vorige maand zelf nog aan dat er binnen 30 dagen een conclusie moet komen van zijn strategische onderzoek. Die deadline is inmiddels echter verstreken en er is nog geen nieuws van het bedrijf.

Mocht de fabrikant alsnog met Mitel in zee gaan, dan zou het nieuwe moederbedrijf ongeveer een derde van Avaya in handen krijgen. Het nieuwe bedrijf blijft dan nog wel beursgenoteerd.