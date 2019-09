Google geeft Anthos-platform microservices management en serverless compute

Google heeft zijn Anthos-platform verder uitgebreid om het verbinding te laten maken met microservices en om volledig beheerde serverless-workloads aan te bieden. Het Anthos-platform is gericht op ontwikkelaars, cloud service administrators en IT-beslissers die hun infrastructuur willen moderniseren.

Anthos werd in april dit jaar onthuld tijdens Google Cloud Next 2019. Anthos is een hybrid en multicloudstrategie van de techgigant dat platform-onafhankelijk is en overal kan draaien. Anthos is gebaseerd op Kubernetes.

Het platform wordt nu dus nog verder uitgebreid, schrijft ZDNet. Dat doet Google onder meer met Anthos Service Mesh, wat nu als bèta beschikbaar is. Service Mesh is ontworpen om microservices te verbinden, te beveiligen, te monitoren en te managen. Anthos Service Mesh is gebouwd bovenop Istio-API’s en bevat een enkel administratief dashboard om applicatieverkeer te volgen.

Daarnaast heeft Google Cloud Run for Anthos als bèta beschikbaar gemaakt. Cloud Run for Anthos is een managed dienst voor serverless computing. Als het mogelijk is om Anthos in een serverless state te draaien, kunnen ontwikkelaars code op Knative schrijven zonder geavanceerde Kubernetes-kennis nodig te hebben. Cloud Run for Anthos kan workloads op Google Cloud en on premise draaien.

Anthos Config Management

Ook heeft Anthos automatisering en organisatie-specifiek beleid gekregen voor Anthos Config Management en Binary Authorization. Daarmee kunnen bedrijven zich ervan verzekeren dat alleen geverifieerde images in het build-proces van een applicatie worden geïntegreerd.

Jennifer Lin, Product Management Director voor Google Cloud geeft aan dat het platform nu momentum krijgt onder early adopters. Klanten in het bankwezen zien Anthos bovendien als een manier om hun Kubernetes-omgeving te standaardiseren.

“We zijn ze aan het moderniseren”, aldus Lin. Ze merkt daarnaast op dat het in sommige sectoren vanwege regelgeving niet mogelijk is om data naar de cloud te verplaatsen. Met Anthos is het mogelijk om de schaal van Google Cloud naar de interne clouds van de bedrijven te brengen.