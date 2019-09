SUSE brengt nieuwe versie van CaaS-platform uit

SUSE heeft de vierde versie van zijn Containers-as-a-Service-platform gelanceerd. Deze versie beschikt onder meer over een aantal nieuwe functies waarin de feedback van gebruikers is meegenomen. De nu uitgebrachte versie vervangt de vorige versie, genaamd MicroOS.

MicroOS draaide op SUSE Linux Enterprise Server. In tegenstelling tot MicroOS, is de nieuwe versie geïnstalleerd met de unified installer van SUSE. Versie 4 draait als een add-on bovenop SUSE Linux Enterprise 15 SP1. SUSE meldt dat de nieuwe versie een reactie is op de wens van gebruikers om implementaties en beheer met de standaard SUSE-tools te kunnen uitvoeren. Het bedrijf stelt verder dat transactional updates in een later stadium mogelijk worden. Dit zijn updates die worden uitgevoerd terwijl het systeem gewoon door draait. Ook is het in dat geval mogelijk om de updates terug te draaien, mochten er fouten voorkomen.

In de nieuwste versie zijn verder Terraform-templates beschikbaar voor het automatiseren van cluster-configuratie op private cloud-platforms. Deze functionaliteit zal uiteindelijk ook volgen voor de public cloud. De nieuwe versie gaat verder de maximale grootte van clusters verhogen. In eerste instantie is het platform getest met 250 nodes per cluster. SUSE verwacht echter dat dit bij de implementatie in public clouds een groter aantal nodes zal zijn. De nieuwste versie werkt daarnaast beter samen met Kubernetes, aangezien SUSE aangeeft een nieuwe update uit te willen rollen binnen 90 dagen na iedere nieuwe K8s-versie.

Betere security

Daarnaast zijn er nog verbeteringen wat betreft security aangekondigd. In de aankondiging liet SUSE weten dat “een van de overwegingen die de adoptie van microservices-gebaseerde applicatie-architecturen kan vertragen, identiek is aan een overweging die de adoptie van gevirtualiseerde infrastructuur meer dan tien jaar geleden heeft vertraagd: bezorgdheid over de veiligheid van de nieuwe technologie”.

Dit heeft geleid tot de lancering van Cilium, dat volgens SUSE “de handhaving van de netwerkbeveiliging” mogelijk maakt. Cilium is een open source project waarmee de microserviceslaag zichtbaar wordt gemaakt. SUSE stelt dat Cilium met Open vSwitch kan worden vergeleken, maar dan voor containers. “[Cilium] brengt complexe en contextgebaseerde netwerktopologieën naar de wereld van containers, net als Open vSwitch naar de wereld van de gevirtualiseerde infrastructuur.”