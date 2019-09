Tanium lanceert Tanium Performance voor security monitoring

Securityspecialist Tanium introduceert een nieuw platform voor de monitoring en het beheer van endpoints in bedrijfsnetwerken. De nieuwe dienst moet het voor IT-teams makkelijker maken om op grote schaal endpoints te kunnen managen.

Het meten van performance is volgens Tanium een grote uitdaging geworden voor IT-teams van grote organisaties. Ook onderzoeken ze slechts een klein deel van de problemen, die kunnen variëren van trage computers tot applicatie-crashes. Vaak moeten deze problemen worden opgelost door gebruikers handmatig te hulp te schieten.

Volgens een rapport van Gartner uit juni 2019 meldde 32 procent van de bedrijven dat het oplossen van problemen met de prestaties en beschikbaarheid van hun producten de meeste tijd kostte voor hun IT-afdeling. “De meeste beveiligingsoplossingen zijn weliswaar waardevol op zich, maar hebben het proces van het oplossen van problemen met de prestaties en beschikbaarheid niet geoptimaliseerd. Gebruikers klagen vaak over een beperkte zichtbaarheid met te weinig tools of te veel complexiteit met te veel tools en alles daartussenin,” staat in het rapport.

Meer data op een overzichtelijkere manier

Met Tanium Performance hebben IT-teams de mogelijkheid om performance te meten. Dit gaat om onder meer het verbruik van hardware, de status van applicaties en de status van complete systemen. IT-teams kunnen dan events definiëren die performance beïnvloeden. Ook kunnen ze recente problemen en de overeenkomsten tussen die problemen overzichtelijk visualiseren. Deze functies maken het mogelijk om problemen proactief op te lossen in plaats van achteraf. Daardoor moet de productiviteit van de werknemer in het algemeen verbeteren.

Tanium Performance geeft IT-teams ook toegang tot historische data over één specifiek endpoint. Zo kunnen ze bijvoorbeeld de gemiddelde tijd verkorten om bepaalde problemen op te lossen. Gebruikers van Tanium Performance kunnen deze historische data verder gebruiken om betere beslissingen te nemen over IT-beleid. Ondere meer bij beslissingen over software- en hardware updates kan dit van pas komen.

Ryan Kazanciyan, Chief Technology Officer bij Tanium, laat weten: “De meeste organisaties hebben geen inzicht in hun problemen met de performance van endpoints. Wanneer gebruikers problemen melden, nemen IT-teams vaak hun toevlucht tot handmatige probleemoplossingsprocessen die er niet in slagen om hoofdoorzaken te achterhalen. Bedrijven moeten performance-gerelateerde problemen identificeren en oplossen voordat ze tot storingen leiden.”