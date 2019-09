LinkedIn laat gebruikers expertise bewijzen met Skill Assessments

LinkedIn heeft een nieuwe functie toegevoegd waarmee gebruikers hun vaardigheden kunnen bewijzen. Gebruikers verifiëren hun expertise door een test te maken, een zogenaamde Skill Assessment.

Skill Assessments zat sinds mei in een bèta, maar is nu algemeen beschikbaar. Het gaat om een serie korte, gestandaardiseerde testen die vertrouwen op “adaptive testing”, schrijft Silicon Angle. Adaptive testing past zich aan aan de prestaties van gebruikers, door makkelijkere of moeilijkere vragen te stellen op basis van hun antwoorden. Op die manier worden vaardigheden gecontroleerd.

De tests zijn gratis te doen en zijn korte, gestandaardiseerde examens die ontworpen zijn door experts op het gebied van de onderwerpen. Die experts werken niet voor LinkedIn. Iedere test moet binnen tien tot vijftien minuten af te ronden zijn.

Gebruikers die 70 procent of meer van de test goed weten in te vullen, krijgen een Verified Skill-badge voor hun profiel. Iedereen die de tests maakt – ongeacht of ze slagen of niet – worden doorverwezen naar de LinkedIn Learning catalog, om hun vaardigheden nog verder te verbeteren.

Recruiters helpen

LinkedIn zelf stelt dat het iedereen toegang wil geven tot kansen op basis van de vaardigheden die ze hebben, ongeacht hun achtergrond of waar ze naar school gaan. De badges die uit de tests komen, zijn naar eigen zeggen handig voor recruiters en mensen die naar werk zoeken.

Werkzoekenden kunnen bijvoorbeeld meer open vacatures vinden die passen bij hun vaardigheden. Recruiters kunnen met de badges gemakkelijker geschikte kandidaten vinden voor hun vacatures.

“Als vaardigheden gevalideerd zijn, kunnen leden een sterker profiel bouwen en beter te ontdekken worden voor kansen”, aldus het zakelijke netwerk. “Eerste resultaten tonen een verbetering van 30 procent in de waarschijnlijkheid dat iemand aangenomen wordt als diegene een LinkedIn Skill Assessment afrond.”

75 vaardigheden

Bij de eerste uitrol worden 75 tests beschikbaar gemaakt. Die draaien bijvoorbeeld om de programmeertaal C++ en om ontwerpsoftware als Adobe Photoshop. Ook zijn er tests voor vaardigheden met zakelijke software als Microsoft Excel.

De tests zijn vooralsnog ook alleen Engelstalig. Later moeten er meer tests bijkomen en moeten ze in meer talen beschikbaar worden.