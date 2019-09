Oracle voegt meer kunstmatige intelligentie en industrie-specifieke functies toe aan SaaS-tools

Oracle heeft zijn cloudapplicaties voorzien van een reeks nieuwe functies. Onder meer de supply chain management (SCM), human capital management (HCM), customer experience (CX) en enterprise resource planning (ERP) tools hebben updates gekregen.

De verbeteringen zijn ontworpen om klanten te elpen om zich aan te passen aan een nieuwe, disruptieve economie, vertelt EVP of applications product development Steve Miranda aan ZDNet. De applicaties hebben onder meer nieuwe of verbeterde mogelijkheden op het gebied van kunstmatige intelligentie gekregen. Ook zijn er een aantal industrie-specifieke functies toegevoegd.

De CX Cloud heeft bijvoorbeeld de Digital Assistant gekregen. Die assistent kan door verkoopteams gebruikt worden om de kennis-repository te doorzoeken of om selfservice-functies voor klanten op chatkanalen te bieden. Voor marketingteams is de tools in te zetten om samen met Oracle Responsy promotiecampagnes op te zetten.

De Digital Assistant-mogelijkheden zijn ook beschikbaar geworden voor ERP, EPM en SCM. Bij ERP en EPM kunnen teams de conversational UI gebruiken om uurstaten in te voeren en te bekijken, de status van projecten te volgen en problemen met project management en het invoeren van de tijd op te lossen. SCM-klanten kunnen de kunstmatige intelligentie inzetten voor logistieke use cases.

CX

De CX Cloud heeft verder nieuwe met data verrijkte B2B verkoopmogelijkheden, dankzij een nieuwe DataFox-integratie. Daarmee wordt de coördinatie tussen de verkoop- en marketingteams verbeterd.

Voor eindgebruikers uit de telecom- en mediawereld is daarnaast een nieuwe Enterprise Product Catalog opgezet. Deze kan worden gebruikt binnen sales, procurement, fulfillment en billing. Klanten in de financiële diensten krijgen door de inzet van kunstmatige intelligentie nieuwe aanbevelingen om de klanttevredenheid te kunnen verhogen.

Werknemers in de publieke sector – en dan vooral in steden – krijgen nieuwe chatbot-mogelijkheden om communicatie met burgers te verbeteren.

HCM

Ook bij HCM zijn er een aantal integraties toegevoegd. Allereerst is er een LinkedIn-integratie, waarmee informatie van het LinkedIn-profiel direct geïmporteerd kan worden naar HCM Cloud. Ook is het Recruiter System Connect van het zakelijke netwerk te gebruiken om te verbinden met de recruiting-tools van Oracle met LinkedIn Recruiter.

Ook nieuw is Oracle Connections, waarmee werknemers verbinding kunnen maken met andere mensen in de organisatie. Werknemers krijgen een profielpagina om vaardigheden en interesses te delen. Tot slot krijgt HCM nieuwe events-gebaseerde processen, evenals self-service-mogelijkheden.

ERP, EPM en SCM

Bij ERP en EPM wordt kunstmatige intelligentie ingezet om financiële informatie uit PDF’s en andere formulieren te halen. Dit wordt nog extra verbeterd doordat het systeem leert om facturen te herkennen en te verwerken. Daarnaast is IoT-data te gebruiken om productinzichten te verbeteren en op gebruik gebaseerde betalingsmodellen te ontwikkelen.

Ook is er Joint Venture Accounting voor olie en gas toegevoegd. Voor klanten wordt het mogelijk om rolgebaseerde tools voor joint ventures te introduceren, waardoor de samenwerking met partners wordt verbeterd.

Bij SCM wordt een nieuw B2B-netwerk, het Business Network geheten, toegevoegd. Klanten kunnen daarmee zoeken naar en verbinding maken met handelspartners. Hier is een integratie met DataFox voor gepland, waardoor klanten realtime handelsinformatie van partners krijgen.