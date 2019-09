Waardering GitLab stijgt flink na nieuwe investeringsronde

GitLab heeft een financiering van maar liefst 268 miljoen dollar (242 miljoen euro) gekregen van een groot consortium van nieuwe en terugkerende investeerders. Daarmee komt de waarde van het bedrijf uit op 2,75 miljard dollar (2,49 miljard euro).

Onder meer Iconiq Capital, Goldman Sachs, Tiger Management en Franklin Templeton waren onderdeel van de investeringsronde. Iconiq Capital leidde vorig jaar ook al een financieringsronde waarbij GitLab 100 miljoen dollar ophaalde. Daarmee behaalde het bedrijf de zogenaamde ‘Unicorn’-status, met een waardering van 1,1 miljard dollar.

Die waardering is nu dus meer dan verdubbeld, naar 2,75 miljard dollar. Dat schrijft SiliconAngle.

De groei van GitLab

GitLab is een Amerikaans bedrijf dat een platform biedt voor het hosten van code. Dat platform concurreert met GitHub van Microsoft en BitBucket van Atlassian. De startup heeft de afgelopen jaren zijn functies flink uitgebreid, waardoor deze nu een groot deel van de levenscyclus van software-ontwikkeling omvatten.

Het gehele platform is gebouwd rondom het concept van continuous integration en continuous delivery. Dat refereert naar twee ontwikkelmethodes waarmee software-teams meerdere keren per dag code-updates pushen, in plaats van eens per week of eens per kwartaal. Functies omvatten onder meer het testen van code, het zoeken naar beveiligingsproblemen en het uitwisselen van feedback met collega’s.

Het platform is tegenwoordig erg populair, en heeft veel grote enterprises die deze methodes gebruiken onder zijn klanten. Het platform wordt nu door ruim 100.000 organisaties gebruikt, waaronder Nvidia, Broadcom en Uber Technologies.

Beursgang in 2020

Het platform groeit dus flink, ook op het gebied van waarde. CEO Sid Sijbrandij zei bij de vorige grote financieringsronde dan ook dat het bedrijf een beursgang op de planning heeft staan. In november 2020 moet een initial public offering (IPO) worden gestart.

Daarnaast wil het bedrijf voor het einde van het jaar zijn duizendste werknemer aannemen. Op dit moment werken er ruim 800 mensen bij GitLab.