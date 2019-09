Pure Storage maakt AI First-infrastructuur beschikbaar

Pure Storage heeft diverse nieuwe en verbeterde kunstmatige intelligentie- oplossingen geïntroduceerd waarmee grote organisaties de eigenschappen en functies in handen krijgen om complexe trajecten op het gebied van kunstmatige intelligentie uit te voeren. De oplossingen zijn gebouwd op FlashBleade en de AI-Ready Infrastructure (AIRI) die het bedrijf met Nvidia aanbiedt.

Amy Fowler, Vice President Strategy and Solutions for FlashBlade bij Pure Storage, stelt dat bedrijven grootschalige, gefaseerde initiatieven rondom kunstmatige intelligentie nodig hebben om echt te kunnen concurreren. “Met die uitdagingen in het achterhoofd heeft Pure geïnnoveerd.”

Eén van die innovaties is de AI Data Hub, waar met Nvidia aan gewerkt is. De AI Data Hub is een end-to-end pijplijn voor kunstmatige intelligentie waarmee grootzakelijke klanten snel en op de juiste schaal kunstmatige intelligentie kunnen ontwerpen, ontwikkelen en inzetten.

De AI Data Hub zorgt er met name voor dat de gefragmenteerde, traditionele analytics-infrastructuur tot het verleden behoord. De AI Data Hub stroomlijnt namelijk de gehele pijplijn van cleansing en tagging via modelling, training en productie. Dat gebeurt dus niet meer per fase. Daarnaast wordt het risico op mislukking bij opschaling naar productie verwijderd.

AIRI-as-a-Service

Pure Storage introduceert daarnaast ook AIRI-Ready Datacenters. Dat programma biedt een breed scala aan diensten, waaronder managed IT, colocatie, ‘ try and buy’ managed services en SaaS, gebouwd op AIRI. Daarmee moeten klanten beter kunnen innoveren met behulp van AI.

De AIRI-Ready Datacenters worden beschikbaar gemaakt via een groep partners die bedrijven ondersteunt die niet direct hun eigen infrastructuur voor kunstmatige intelligentie kunnen beheren. Handig hierbij is dat bedrijven die van de cloud naar eigen storageystemen willen verhuizen voor kunstmatige intelligentie-projecten, dit kunnen doen zonder de voordelen van de cloud op te geven.

Diverse bedrijven kunnen die keuze maken, omdat de meeste public clouds nog niet beschikbaar zijn in een vorm die voor AI is geoptimaliseerd, stelt Kevin Turner, CEO van Core Scientific. “Wij hebben op basis van AIRI een cloud ontwikkeld die specifiek is gebouwd voor data-intensieve toepassingen zoals kunstmatige intelligentie en deep learning.”