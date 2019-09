Pure Storage introduceert flash-alternatief voor opslag koude data

Pure Storage heeft een modern flash-alternatief geïntroduceerd voor minder bedrijfskritische workloads, die qua prijs concurreert met oude hybride en diskgebaseerde oplossingen. Het gaat om FlashArray//C, dat 99,9999 procent beschikbaarheid heeft.

FlashArray//C is niet bedoeld voor de bedrijfskritische workloads waar altijd snel toegang toe is vereist, maar voor de minder belangrijke workloads die ook ergens een plek moeten krijgen. Omdat het een flash-oplossing is, wordt er echter snellere toegang geboden dan bij de oudere opties.

Flash-oplossingen bieden namelijk een hogere betrouwbaarheid, lagere latency en snellere overdrachtssnelheden dan de oudere disks. Diverse bedrijven gebruiken flash dan ook al voor de bedrijfskritische applicaties, maar vaak nog niet voor de minder kritische workloads. HDD-gebaseerde apparaten zijn namelijk goedkoper per GB.

Evergreen oplossing

FlashArray//C moet daar dus verandering in brengen, door de voordelen van flash te combineren met de lagere prijzen van HDD. De toepassing is vanaf de grond opgebouwd om Evergreen te zijn, met niet-verstorende hardware en software-upgrades en zonder datamigratie. De oplossing komt met maximaal 4,2 petabyte aan effectieve capaciteit. Klanten kunnen verder gebruikmaken van gemiddeld 5:1 datareductie en 10:1 algehele efficiëntie, waardoor er minder opslag nodig is.

Net als andere producten uit de FlashArray-serie heeft ook deze variant Pure1 cloud datamanagement, API-automatisering en voorspellende ondersteuning op basis van kunstmatige intelligentie. Ook zijn volledige grootzakelijke softwarediensten beschikbaar.

DirectMemory Cache

Ook nieuw zijn de DirectMemory Modules. Deze zijn rechtstreeks in de FlashArray//X70 en //X90 in te pluggen. Met de modules worden OLTP- en OLAP-resultaten direct versneld, waardoor het mogelijk is om zonder downtime of configuratie te innoveren.

De DirectMemory Modules worden aangedreven door DirectMemory Cache-software en Intel Optane storage class memory. Met de modules worden prestatieverbeteringen geboden, en worden latency gevoelige databases en grootzakelijke applicaties sneller. Er is namelijk sprake van een latency-reductie van 25 tot 50 procent. Ook is er 25 procent minder CPU-gebruik.

Pure Storage heeft de FlashArray//C en Direct Memory Modules per direct beschikbaar gemaakt.