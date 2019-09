Oracle kondigt Java 13 aan

Oracle heeft Java SE 13 en Java Development Kit (JDK) 13 aangekondigd. De aankondiging gaat gepaard met de belofte dat toekomstige updates ieder halfjaar beschikbaar zullen komen.

Verbeteringen aan het platform zijn onder meer betere prestaties, stabiliteit en veiligheid. Ook zijn er voor twee nieuwe functies previews aangekondigd. Dit betreft ‘Switch Expressions’ en ‘Text Blocks’, features die zijn ontworpen om de productiviteit van developers te verbeteren. “Oracle JDK 13 verhoogt de productiviteit van developers door de performance, stabiliteit en veiligheid van het Java SE-platform en de JDK te verbeteren”, meldt het bedrijf.

De functie Switch Expressions breidt de functionaliteit van switch statements uit. Die kunnen met de functie worden gebruikt als statement of als expression, die op zijn beurt weer deel kan zijn van een statement. Tekst Blocks is bedoeld om het schrijven van Java-applicaties te vereenvoudigen. De tool is bedoeld voor het simplificeren van strings die meerdere regels broncode gebruiken. Omdat het previews zijn, is het volgens ZDNet mogelijk dat deze versies van Switch Expressions en Tekst Blocks op een gegeven moment weer worden verwijderd. Java 13 heeft verder features als dynamische class-data sharing archives en geheugenverbeteringen. Ook komt er een nieuwe implementatie van de Java sockets application programming interface.

Snellere en effectieve updates

De nieuwe updateperiode is een verandering ten opzichte van de drie jaar durende cyclus die in het verleden is gebruikt. Nieuwe updates zijn dus nu op komst in maart en september. “Door toegang te krijgen tot nieuwe verbeteringen in kleinere stappen en op een en snellere manier, kunnen ontwikkelaars het innovatietempo veel gemakkelijker managen, zoals bewezen bij Java 10 met 12 nieuwe verbeteringen, Java 11 met 17 nieuwe verbeteringen en Java 12 met 8 nieuwe verbeteringen”, meldt Sharat Chander, director product management bij Java SE.

Volgens Chander krijgt JDK 13 overigens minstens twee updates die samengaan met het critical-patch updateschema van Oracle. Dit is een updateschema voor securityproblemen. Deze updates vinden plaats op de dinsdagen die het dichtst bij de 17e dag van januari, april, juli en oktober liggen.

Java SE 13 is nu al per direct beschikbaar.