Huawei lanceert AI-cluster Atlas 900

Huawei heeft op Huawei Connect 2019 aangekondigd dat het Atlas 900 introduceert, een nieuw training cluster voor kunstmatige intelligentie. Huawei meldt dat de toepassing kunstmatige intelligentie (AI)e breder beschikbaar moet maken voor een brede selectie aan vakgebieden, waaronder astronomie en zelfrijdende voertuigen.

Op Huawei Connect lichtte Ken Hu, deputy chairman bij Huawei, het nieuwe product toe: “De toekomst van computing is een enorme markt met een waarde van meer dan twee biljoen dollar. We blijven investeren met een strategie die zich richt op vier belangrijke gebieden. We zullen de grenzen van de architectuur verleggen, investeren in processors voor alle scenario’s, duidelijke bedrijfsgrenzen aanhouden en een open ecosysteem opbouwen.” Deze vier focusgebieden moeten kunstmatige intelligentie makkelijker beschikbaar maken voor het bedrijfsleven.

Volgens het bedrijf evolueert de AI-branche van rule-based modellen naar statistische modellen, die de basis vormen voor machine learning. Huawei schat dat statistische computing de komende vijf jaar mainstream zal worden. AI-computing zal dan goed zijn voor meer dan 80 procent van alle rekenkracht die in de wereld wordt gebruikt. Atlas 900 combineert meerdere duizenden Ascend-processors. Een eigenschap is onder meer het in 59,8 seconden trainen van ResNet-50. Dit is volgens Huawei 10 seconden sneller dan het vorige wereldrecord.

Meerdere inzetmogelijkheden

Het nieuwe AI-cluster moet ingezet gaan worden voor verschillende velden in de wetenschap en in bedrijfsinnovatie. Naast astronomie en autonoom rijden, zijn ook weersvoorspellingen en olie-exploratie volgens Huawei potentiële gebruiksdoelen. Het bedrijf maakt Atlas 900 ook beschikbaar vanuit de Huawei Cloud als een service voor AI-clusters. Zheng Yelai, chairman bij Huawei Cloud, wijst erop dat industriële AI zo commercieel kan worden ingezet, en de belangrijkste drijfveer wordt voor het digitaliseren van innovatie.

Huawei werkte voor het nieuwe product samen met Peng Cheng Lab, een Chinese onderzoeksinstelling in de provincie Guangdong. “Dit is een nieuw tijdperk van ontdekkingen”, liet Ken Hu hierover weten. “Er wacht een oceaan van grenzeloos potentieel, maar het zal niet bij één schip blijven. Vandaag lanceren we duizend schepen. Laten we samenwerken, deze historische kans aangrijpen en AI naar nieuwe hoogten brengen”.