Lenovo’s ThinkStation P920 Rack maakt workstations mobiel

Lenovo introduceert met de ThinkStation P920 Rack een servertoestel dat de rol van workstation op zich moet nemen. In combinatie met een goede verbinding moet dat werknemers toelaten om erg veeleisende applicaties vanop iedere locatie te draaien.

Een klassieke mobiele workstation kan ook maar zoveel pk’s aan boord hebben. Voor wie dat tikkeltje meer rekenkracht nodig heeft maar toch vaak op locatie is, rolt Lenovo de ThinkStation P920 Rack uit. Dat 2U-toestel vervult de rol van krachtige workstation om te gebruiken via een virtual desktop-interface. Zo kan je als werknemer met een relatief lichte laptop op pad gaan, maar krijg je via VDI toch toegang tot een stevige machine.

Specificaties

De ThinkStation P920 Rack kan uitgerust worden met tot twee Nvidia Quadro RTX 6000-gpu’s of vier Nvidia Tesla T4-grafische chips. Die worden bijgestaan door het krachtigste dat Intels tweede generatie van Xeon-scalable-processors te bieden heeft, met de Intel Xeon Platinum 9282 als top tier-optie. Die chip heeft 56 rekenkernen aan boord, goed voor 112 threads dankzij multithreading. Lenovo claimt kloksnelheden tot 4,4 GHz, al zal dat dan vermoedelijk in een configuratie met een octacore Xeon Gold 6244 zijn aan gezien de Platinum een boostfrequentie van ‘slechts’ 3,8 Ghz heeft. Je kan het toestel met tot 128 GB aan RAM over 24 DIMM’s configureren.

Het idee achter het product is eenvoudig. Lenovo wil zijn portfolio van P-workstations beschikbaar stellen via een centraal datacenter voor maximale flexibiliteit. Naast mobiliteit heeft de setup ook het potentieel om een besparing met zich mee te brengen. De centralisatie van de workstation-capaciteiten betekent immers een efficiënter gebruik van softwarelicenties in scenario’s waar die gedeeld kunnen worden onder verschillende gebruikers.

Doelgroep en beschikbaarheid

Lenovo ziet het product enerzijds omarmt worden door professionals die vaak mobiel zijn, zoals in de olie- en gassector. Langs de andere kant is de financiële sector een belangrijke doelgroep. Daar staat de werkplek vaak volgestouwd met krachtige workstations die plaats innemen en warmte genereren. Door die capaciteiten op een eenvoudige manier naar een (lokaal) datacenter te verhuizen, komt er plaats vrij. Lenovo had al accessoires om klassieke ThinkPad-workstations om te bouwen tot server-oplossingen. Dit nieuwe toestel zit volledig in op het concept van het workstation als op afstand benaderbare hardwarebron.

De beschikbaarheid van de ThinkStation P920 Rack staat gepland voor midden oktober. De vanafprijs bedraagt 2.599 euro exclusief BTW, al kan dat prijskaartje erg snel oplopen wanneer je richting de krachtigere configuraties kijkt.

