Paessler introduceert PRTG PLUS voor netwerkmonitoring op grote schaal

IT-monitoringbedrijf Paessler lanceert PRTG PLUS, een uitgebreide versie van de PTRG-netwerkmonitoringservice. PTRG PLUS is alleen beschikbaar bij gecertificeerde partners. De dienst moet monitoring op grotere schaal mogelijk maken, zodat grote organisaties de dienst optimaal kunnen gebruiken.

PRTG PLUS-partners kunnen een PLUS-abonnement installeren en configureren bij klanten die 5.000 devices of meer willen monitoren. PRTG PLUS komt bovenop het bestaande PRTG-aanbod en is dus geen aparte oplossing.

Steven Feurer, CTO bij Paessler, zegt: “Wanneer we praten met klanten die tienduizenden apparaten monitoren, zien we een behoefte aan meer geïntegreerde ondersteuning. Klanten hebben ons gevraagd om een oplossing die voortbouwt op het sterke fundament van PRTG, maar die grotere implementaties eenvoudiger maakt. Vanaf nu kunnen onze PRTG PLUS-partners die klanten helpen met een professioneel serviceaanbod. Onze PRTG PLUS-partners zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de monitoring effectief wordt geïmplementeerd in deze grotere IT-omgevingen. Wij zullen hen daarbij ondersteunen met op maat geleverde support.”

Schaalvergroting als belangrijkste voordeel

Paessler nodigt resellers en system integrators met ervaring in grootschalige monitoring uit zich aan te sluiten bij het partnernetwerk, dat meer dan 4.000 leden heeft. Volgens Paessler is het belangrijkste voordeel voor partners die PRTG PLUS aanbieden de marktvergroting. Ze kunnen dan immers grotere ondernemingen bedienen. De prijs van de oplossing wordt verrekend per sensor, per jaar. Daarnaast maakt uitgebreidere support vanuit Paessler gratis onderdeel uit van PRTG PLUS.

“De grootste licentie die eerder beschikbaar was, PRTG XL5, gaat tot 50.000 sensoren over vijf PRTG-core-servers. Dit betekent dat gebruikers meerdere licenties nodig zouden hebben als ze meer dan 5.000 apparaten willen monitoren, met een ratio van 10 sensors per apparaat. PRTG PLUS maakt deze behoefte aan meer licenties overbodig, door een op OpEx gebaseerde licentie te verstrekken. Die kan op een ongelimiteerd aantal servers worden geïmplementeerd, met zoveel sensoren als nodig”, laat Steven Feurer weten.