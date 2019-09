Salesforce introduceert Einstein Search en Sustainability Cloud

Salesforce heeft twee nieuwe oplossingen op de markt gebracht die bedrijven moeten helpen om hun interne data beter te beheren. Het gaat om Einstein Search en Sustainability Cloud. Beide oplossingen richten zich echter op verschillende doelen.

De eerste oplossing, Einstein Search, stelt organisaties in staat om klant-records gemakkelijker toegankelijk te maken voor werknemers, schrijft Silicon Angle. De tool is de opvolger van de huidige zoekbalk in het cloudplatform van Salesforce, waar maandelijks ruim een miljard zoekopdrachten worden uitgevoerd.

Machine learning

De nieuwe zoekbalk heeft machine learning-algoritmes gekregen, en moet de gebruikerservaring meer laten lijken op die van de Google-zoekmachine. Zo kan Salesforce nu natural language-zoekopdrachten begrijpen, zoals “toon me de leads in Los Angeles”.

Einstein Search houdt bij een zoekopdracht rekening met de rol van de medewerker, wanneer het beslist welke data het op moet halen. Ook controleert het welke bestanden de medewerker in het verleden heeft opgezicht.

Ook biedt Einstein Search aanpasbare acties binnenin de zoekresultaten, vertelt Will Breetz, de vice president of product management bij Salesforce. “In plaats van het zoeken naar een contact, het klikken op zijn record en het contact vervolgens handmatig te koppelen aan een kans, kun je dezelfde acties nu uitvoeren door simpelweg de verbeterde Einstein Search-balk te gebruiken.”

Sustainability Cloud

Ook nieuw is Sustainability Cloud. Dit is een tool waarmee bedrijven hun data over hun ecologische voetafdruk kunnen organiseren en visualiseren. Historisch gezien gebruiken bedrijven hier met name spreadsheets voor, maar die wil Salesforce nu dus gaan vervangen.

Sustainability Cloud visualiseert de energieconsumptie van een bedrijf in een dashboard. In dat dashboard wordt getoond hoe gebruik zich vertaalt in de uitstoot van koolstof. Ook wordt gerelateerde informatie getoond, zoals hoeveel van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komt en of een organisatie voldoet aan interne duurzaamheidsdoelen.

Salesforce heeft een vroege bètaversie van Sustainability Cloud beschikbaar gemaakt voor een handjevol klanten. De oplossing wordt in december algemeen beschikbaar.