Explian Data van Tableau legt uit wat data betekent

Tableau, een leverancier van data visualisatie-oplossingen en sinds kort onderdeel van Salesforce, heeft een nieuwe toepassing toegevoegd; Explain Data. Deze door kunstmatige intelligentie (AI) aangedreven oplossingen moet helpen uitleggen wat data betekent.

Explain Data draait om het meer toegankelijk maken van geavanceerde statistische analyses van data, meldt Silicon Angle. De oplossing is een AI-algoritme dat de meest waarschijnlijke factoren die invloed hebben op veranderingen in data. Het kijkt dus naar oorzaak en gevolg.

Binnen seconden opties evalueren

De functie werkt door Bayesian statistische methodes te gebruiken om automatisch honderden patronen en mogelijke uitleggen te evalueren voor alle beschikbare data. Dat doet het in een paar seconden.

Volgens Tableau is de mogelijkheid erg nuttig omdat het vroeger uren kon kosten om uitleggen handmatig vast te stellen en te valideren voor ieder datapunt. Explain Data doet dit allemaal direct en binnen een paar seconden.

Groot voordeel hiervan is natuurlijk dat het risico op menselijke vooroordelen veel kleiner worden. Als iemand data doorzoekt om te begrijpen waarom een klant weggaat, dan limiteert diegene zichzelf vaak tot een aantal vooraf bepaalde hypotheses. Dat kan veel belangrijke factoren verbergen. Explain Data voorkomt dat door ieder mogelijk scenario te onderzoeken.

Andere updates

Tableau heeft ook andere updates doorgevoerd in zijn 2019.3-release van zijn tool. Eén daarvan is Tableau Catalog, waarmee het eenvoudiger moet worden voor gebruikers om de meest geschikte data te managen en te ontdekken. De functie zit in de Data Management Add-On.

Tableau Catalog kan IT-teams helpen om alle data van een bedrijf die in Tableau worden gebruikt, te cureren. Ook is het mogelijk om te volgen hoe data in een bedrijf worden gebruikt en of er kwaliteitsproblemen met de data zijn die moeten wordn opgelost. Voor andere gebruikers maakt Tableau Catalog het eenvoudiger om data te vinden en te begrijpen wat het representeert.

Verder wordt ook de functie Ask Data uitgebreid. Ask Data is een functie waarmee gebruikers vragen over data kunnen stellen met hun natuurlijke stem. De natural language-functies kunnen nu toegevoegd worden aan portalen van bedrijven en intranet-pagina’s. Tot slot is er de Tableau Server Management Add-On, die helpt om grotere deployments van Tableau te managen.