IBM wil quantum computing opschalen met nieuwe locatie en 53 qubit-systeem

IBM heeft een nieuwe 53 qubit-quantum computer gelanceerd, evenals een nieuw quantum computing center in de Amerikaanse staat New York. Op die manier hoopt Big Blue zijn ecosysteem voor quantum computing-onderzoek en commerciële applicaties uit te breiden.

Het nieuwe center in New York krijgt veertien quantum computings, weet ZDNet. Bij zijn een 20 qubit-systeem met een Quantum Volume van 16. Quantum Volume refereert naar de rekenkracht van een quantum computer. Ook komt het nieuwe 53 qubit-systeem in het zogenaamde IBM Quantum Computational Center.

Dit nieuwe systeem wordt halverwege oktober beschikbaar en komt met diverse verbeteringen. Zo is er een nieuw processorontwerp dat cross-talk verminderd en gebruikers in staat stelt om te onderzoeken hoe algoritmes schalen naar een groter qubit-systeem. Ook heeft het systeem meer compacte, eigen elektronica om error rates te verminderen.

14 miljoen experimenten

Quantum computing is vooralsnog erg experimenteel. Deze nieuwe computers zijn krachtiger dan traditionele computers, wat ze erg interessant maakt. Omdat quantum computers qubits gebruiken – die als 1, 0 of beide tegelijkertijd gerepresenteerd kunnen worden – hebben de computers bijna een onbeperkte rekenkracht.

Big Blue zegt nu dat er sinds 2016 al 14 miljoen experimenten zijn gedraaid via zijn cloud-dienst. Ook heeft het bedrijf meer dan 150.000 geregistreerde gebruikers in zijn quantum computing-gemeenschap.

Het quantum computing center van Big Blue is ontworpen voor commerciële use cases en betrouwbare operaties met 95 procent beschikbaarheid. De meeste applicaties voor quantum computing worden waarschijnlijk echter als clouddienst afgenomen via meerdere cloudomgevingen.

Populair maken

IBM zet dus flink in op het populairder maken van quantum computing. Daar heeft het bijvoorbeeld samenwerkingen met academische instituten voor uitgebreid. In totaal heeft Big Blue quantum-samenwerkingen met tachtig commerciële enterprises, academische instituten en onderzoekslaboratoria.

Door quantum computing populairder te maken, probeert IBM ook het zogenaamde Quantum Advantage te behalen. Dat is een staat waarin quantum-systemen problemen in de echte wereld kunnen oplossen.