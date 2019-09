Huawei lanceert nieuwe AI-oplossingen

Op Huawei Connect 2019 toonde Huawei zijn nieuwe strategie voor de ontwikkeling van oplossingen en toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). De nieuwe oplossingen en toepassingene omvatten onder meer een nieuwe AI-architectuur voor IP-netwerken en een management & controlsysteem voor zelfrijdende voertuigen.

Huawei noemt de nieuwe AI-architectuur voor IP-netwerken drielaags. Dit omdat intelligente connectiviteit, intelligent beheer en onderhoud en intelligente AI-trainingsmethodes samenkomen. De architectuur omvat de Engine AI Turbo productserie en het iMaster NCE netwerkbeheer- en controlesysteem voor autonome voertuigen. Ook het eerste iMaster NAIE-netwerk AI-platform is aangekondigd. Doordat AI-functies in meerdere lagen van het netwerk zijn opgenomen, wordt de netwerkontwikkeling versneld om autonoom rijden te ondersteunen.

Kevin Hu, President Data Communication Product Line bij Huawei, meldt: “Huawei zal de competitiviteit van zijn producten en oplossingen blijven aanscherpen door gebruik te maken van de drielaagse AI-architectuur voor intelligente IP-netwerken gebaseerd op de Engine AI Turbo productseries, iMaster NCE en iMaster NAIE. Wij streven ernaar om wereldwijd klanten en partners beter van dienst te zijn en de ontwikkeling van intelligente IP-netwerken te leiden.”

Nieuwe flash-opslag

Huawei kondigde ook nieuwe OceanStor Dorado all-flash opslag aan. De nieuwe toepassing is gebouwd op basis van de Kunpeng 920 en Ascend 310 AI-processoren. Specificaties zijn onder meer 20 miljoen IOPS en een latency van minder dan 0,1 ms. De onderling verbonden SmartMatrix-architectuur zorgt ervoor dat de core-activiteiten kunnen blijven functioneren. In het geval van een storing in de controller blijft de architectuur dus ook functioneren.

Peter Zhou, Vice President IT Product Line en President Intelligent Data and Storage Domain bij Huawei, laat weten: “In de digitale economie versnellen nieuwe verbindingen en toepassingen de dataproductie en -stromen. Met de snelle ontwikkeling van geavanceerde technologieën zoals 5G, AI en het internet of things (IoT), wordt een breed scala aan toepassingen en enorme hoeveelheden gegevens gegenereerd, die veeleisende eisen stellen aan realtime gegevensverwerking. Om aan deze eisen te voldoen, moeten de data-infrastructuren worden opgewaardeerd.”